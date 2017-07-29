«Тунеядцев» в стране станет больше 2 29.07.2017, 11:18

Министр экономики предложил оптимизировать численность на предприятиях Борисова.

Среди рецептов восстановления Борисовского района «из руин» министр экономики Владимир Зиновский назвал, в частности, и оптимизацию административно-управленческого персонала для предприятий города, которые подведомственны министерству промышленности.

Об этом он говорил в ходе выездного заседания президиума Совмина в зале заседаний Борисовского райисполкома 25 июля, пишет ex-press.by.

Оптимизация численности в переводе с чиновничьего языка на русский, как правило, означает лишь одно — сокращение числа работающих. Рекомендация не новая, и в Борисове до неё дошли, как говорится, «своим умом» уже много лет назад.

Вот уже почти год сведения о результатах финансово-экономической деятельности открытых акционерных обществ перестали публиковаться на сайте министерства финансов, видимо, чтобы не пугать потенциальных инвесторов. Поэтому о численности работающих на ведущих борисовских заводах можно судить лишь по данным за первое полугодие 2016 года.

И о чем же говорят цифры? О том, что с 2010 по 2016 годы персонал работников борисовских предприятий, к примеру, холдинга «Автокомпоненты», более чем успешно «оптимизировался».

За шесть лет численность работающих уменьшилась:

на ОАО «Экран» — с 1371 до 1033 чел. (-338);

на ОАО «Борисовский завод агрегатов» — с 1430 до 1059 чел. (-371);

на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» — с 4272 до 2373 чел. (-1899);

на ОАО «БАТЭ» — с 3055 до 1547 чел. (-1508).

Таким образом, только на четырех предприятиях Минпрома численность работающих упала более чем на четыре тысячи человек. Может быть «оптимизировали» не тех, кого надо? Вполне возможно.

Если падает производственная программа, то в первую очередь под угрозу сокращения попадают рабочие-сдельщики основного производства. Их либо увольняют по разнообразным причинам, либо люди, несколько месяцев получив мизерные деньги, увольняются сами.

Ну, а документооборот за эти годы явно не упал, поэтому клерки, как правило, при деле.

Куда пошли те четыре тысячи борисовчан, работавшие некогда в холдинге «Автокомпоненты»? Отнюдь не всем посчастливилось дождаться пенсии. Некоторые нашли себя в частном бизнесе, а значительная часть пополнила ряды «тунеядцев».

Если рекомендация министра экономики по оптимизации административно-управленческого персонала будет воспринята как руководство к действию, то число борисовских «тунеядцев» будет продолжать расти.

По данным Национального статистического комитета, на 1 июля 2017 года в Борисовском районе насчитывалось 756 зарегистрированных безработных.

Больше официальных беззаботных, стоящих на учете в органах занятости, в Минской области только в Молодечненском районе.