Фотофакт: Самолет Путина в Финляндии наполняют ящиками с водкой и коньяком 17 29.07.2017, 13:56

Уникальные кадры сделал финский фотограф.

Финский фотограф Ари Накари запечатлел, как в конце визита Владимира Путина в Финляндию команда загружает на самолет президента РФ ящики с водкой Koskenkorva и дорогим коньяком.

Несмотря на то, что Путин пробыл в Финляндии визитом всего десять часов, его команда все смогла выкроить время, чтобы затариться алкоголем, пишет Delfi.

Фото публикует финское издание Ilta-Sanomat.