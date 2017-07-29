Фотофакт: Самолет Путина в Финляндии наполняют ящиками с водкой и коньяком 

Фотофакт: Самолет Путина в Финляндии наполняют ящиками с водкой и коньяком17
- 29.07.2017, 13:56
Уникальные кадры сделал финский фотограф.
Финский фотограф Ари Накари запечатлел, как в конце визита Владимира Путина в Финляндию команда загружает на самолет президента РФ ящики с водкой Koskenkorva и дорогим коньяком.
Несмотря на то, что Путин пробыл в Финляндии визитом всего десять часов, его команда все смогла выкроить время, чтобы затариться алкоголем, пишет Delfi.
Фото публикует финское издание Ilta-Sanomat.