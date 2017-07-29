Сон про Путина 29.07.2017, 15:08

Слава Рабинович

В 1996 году Билл Браудер пригласил меня на работу в Москву – на открытие инвестиционного фонда «Эрмитаж».

Нет, сначала, конечно, были собеседования, «интервью». С Биллом – порядка четырёх по телефону, потом два лично. С высокими начальниками из американского банка Republic National Bank of New York. С израильско-голландским мультимиллиардером Бени Штейнмецом. И после всего этого Билл пригласил меня на работу. И я стал его «правой рукой» на первые четыре года деятельности фонда, когда его активы выросли с 25 млн долларов «посевного капитала» в 1996 году до 1 млрд 200 млн долларов только за первые два года, с доходностью плюс 750%. Я хорошо лично знал Сергея Магнитского, а ещё лучше – его босса Джэймисона Файерстоуна.

«Но речь не о том, дорасскажу потом…»

Решение переехать из Нью-Йорка в Москву, жить и работать в России, далось нелегко. Но надо вспомнить, представить себе контекст. Перевыборы Ельцина. Видимо, навсегда покончено с красной чумой. Динамично развивается фондовый рынок, идёт приватизация. Активы торгуются по «бросовым» ценам, но и риски велики. Прекрасные отношения с США и Европой. «Младореформаторы» в Кремле. Все полны надежд. Многие, включая иностранцев, начали легально зарабатывать в России большие деньги.

Итак, решение принято. Писать мемуары о том, что было после принятия этого решения – не для этого поста. Этот пост о другом. Он – о кошмарном сне, который мне приснился накануне вылета из Нью-Йорка в Москву. Вот главные темы кошмарного сна:

1. В России президент – член КПСС и КГБшник.

2. Все высшие должности в гос. аппарате занимают члены КПСС и КГБшники.

3. Более 70% всей экономики России снова становятся «государственными», но, на самом деле, контролируются, вместе с денежными потоками, членами КПСС и КГБшниками, друзьями президента.

4. Президент-коммунист-КГБшник и его дружки КГБшники становятся одними из самых богатых людей на Земле, за счёт мега-воровства астрономически-исторических пропорций.

5. Президент-коммунист-КГБшник единолично правит Россией 18 лет подряд, вопреки Конституции и переплюнув Брежнева.

6. Россия нападает на Украину и аннексирует Крым.

7. Россия вводит гибридные войска в восточную Украину и убивает 10 тысяч украинцев.

8. Президент-коммунист-КГБшник публично произносит речи о «Новороссии» – речи один-в-один «Гитлер-стайл».

9. Президент-коммунист-КГБшник превращает каждого в мире украинца (40 млн в Украине плюс миллионы вне Украины) во врагов России, и понятно, почему.

10. Российские гибридные войска в Украине сбивают пассажирский Боинг с 298 пассажирами и членами экипажа на борту; все они погибают; Россия отрицает факт своей вины.

11. Доллар стоит 60 рублей.

12. Первый вице-премьер российского правительства Борис Немцов убит выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту; никто даже не ищет заказчиков и организаторов.

13. Россия вмешивается в процесс демократических выборов президента США – в самое сердце институтов американской демократии.

14. На военно-политическое руководство России, друзей президента-коммуниста-КГБшника и контролируемые ими российские компании накладываются санкции США, Канады, ЕС и Японии.

15. В ответ на это президент-коммунист-КГБшник запрещает ввоз импортных продуктов, а те, что ввезены в обход его запрета, заставляет давить и закапывать экскаваторами.

16. С центральных каналов телевидения, вновь ставшим государственным, несутся призывы превратить Америку в радиоактивный пепел.

17. Министр образования – сталинистка.

18. Омбудсмен по правам ребёнка – попадья.

19. Омбудсмен по правам человека – генерал МВД.

20. Министр культуры – плагиатор с украденной и антинаучной диссертацией, и просто мракобес.

21. Патриарх РПЦ МП – долларовый миллиардер и КГБшник.

22. Миллионы граждан стоят в очередях, чтобы поцеловать очередные мощи на гастролях.

23. В тюрьмах сидит большее число политических заключённых, чем при позднем Брежневе.

24. Молодые люди мечтают попасть на факультет государственного управления МГУ и потом работать в Газпроме, ФСБ, Росгвардии или ФСИН.

25. Санкционный режим против военно-политического руководства страны, друзей президента-коммуниста-КГБшника и контролируемых ими российских компаний становится Законом США, распространяющимся на весь мир; он введён за всё то «прекрасное», что описано выше.

И тут я проснулся. Посмотрел CNN – вроде, всё нормально. Ельцин танцует на сцене. Джек Мэтлок… тьфу, Томас Пикеринг – удит рыбу в пруду Серебряного Бора. Мир, дружба, жвачка. Пора на самолёт – в аэропорт Кеннеди. Пора в Москву. 1996 год, впереди – столько всего…

Слава Рабинович, Фейсбук