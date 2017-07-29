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Синоптики рассказали о погоде на завтра

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  • 29.07.2017, 16:37

Завтра ночью в восточных районах пройдут дожди.

До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 30 июля, сообщили БелТА в центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных районах пройдут дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, ночью в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем будет плюс 21-26, по юго-западу - до 28 градусов выше нуля.


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