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Компания Apple запатентовала новый гаджет

  • 29.07.2017, 17:19
Иллюстрационное фото

Apple запатентовала очки дополненной реальности.

Генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно говорил, что считает дополненную реальность одной из самых перспективных технологий, пишет telegraf.com.ua.

На прошедшей в июне конференции для разработчиков WWDC 2017 большая часть времени была уделена именно этому направлению. Вместе с iOS 11 была представлена платформа ARKit для создания приложений с использованием дополненной реальности. Многие уже называют ARKit новой революцией от Apple. В сети есть много видео с демонстрацией этой технологии. Похоже, что следующим шагом компании будет выпуск очков дополненной реальности.

В Сети появилось изображение из нового патента Apple, описывающего смарт-очки с возможностью отображения дополненной реальности. В документе крайне мало подробностей о будущем устройстве. Известно лишь то, что очки смогут накладывать виртуальные объекты на реальные.

Уже сейчас можно представить, как с помощью таких очков от Apple можно будет путешествовать, не используя карты.

Подобную идею еще в 2013 году компания Google планировала реализовать в Google Glass, но возможностей у них было куда меньше. Сейчас очки используются только на предприятиях. Также в области дополненной реальности работает и Microsoft с ее HoloLens, но пока именно Apple с ARKit ближе всех к массовому внедрению этой технологии.


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