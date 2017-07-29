Каучсерфинг: как белорусы путешествуют по всему миру почти бесплатно 29.07.2017, 18:11

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Нет таких людей, которые не мечтают посетить все страны мира, но у многих это так и остается желанием.

А ведь для претворения задумки в реальность, по большому счету, необходимы лишь внутренние качества человека, а не финансы. Каучсерфинг — это веяние нового времени. Глобальная международная программа, позволяющая не только пообщаться с иностранцами, но и погостить у них, причем абсолютно бесплатно. Ты приглашаешь в гости к себе человека из-за рубежа — пожить у тебя пару дней, а в ответ можешь рассчитывать на такую же гостевую поездку. Журналисты sb.by разузнали, насколько безопасен каучсерфинг и что зарубежные гости ищут в нашей стране.

В гости попадает не каждый

Девиз сообщества каучсерферов: «У вас есть друзья во всем мире, просто пока вы еще с ними не встречались». С ним полностью согласна Мария Шендель — активный участник программы. Она присоединилась к ней c 2012 года. Сперва девушка была просто «каучем» — вместо номера в отеле во время путешествий выбирала комнату у местных жителей, а затем сама стала «хостом» — начала принимать иностранных туристов в своей минской квартире.

Логичный вопрос, который сразу же у меня возникает: безопасно ли приютить у себя абсолютно незнакомого иностранца? Мария уверяет, что система каучсерфинга продумана до мелочей. Помимо того, что человек, регистрируясь на сайте, указывает подробную информацию о себе, включая телефон, адрес и даже паспортные данные, не так давно появилось такое подтверждение надежности гостя, как поручительство.

Робби приехал в Минск из США

Фото: sb.by

— Каучсерфер сообщает сайту о человеке, с которым знаком лично, и говорит, что тот может за него поручиться. Далее он расписывает администрации сайта, как и где они познакомились. Администрация связывается с поручителем, и тот должен дать те же показания, что и каучсерфер. Похоже на проверку браков на фиктивность, — Мария объясняет нюансы. — В итоге, например, если я куда-то поеду и украду что-то, отвечать буду не только я, но и мой поручитель. Соответственно, просто так, без полной уверенности, никто за человека поручаться не будет.

Пробую зарегистрироваться на сайте сама: действительно, все не так просто. Пока мой профиль не заполнен, я даже не могу напроситься в гости к кому-либо из «хостов» — функция «Написать сообщение» просто-напросто недоступна. Мария говорит, что к выбору будущего постояльца подходит ответственно: обращает внимание на увлечения, читает отзывы, которые ему оставили предыдущие «хосты», и предпочитает приглашать тех, у кого есть поручители. За 5 лет в программе никаких неприятностей Мария не припоминает.

Визитеры бывают разные

Две основные причины, почему туристы все чаще выбирают каучсерфинг, — это возможность сэкономить на проживании и шанс увидеть город глазами местных жителей. Мария Шендель всегда рада составить компанию своим гостям на прогулке и показать Минск таким, каким его видит она:

— Все зависит от человека. Есть люди очень самостоятельные, которые любят узнавать город в одиночку. Им нужно только переночевать да спросить совета — что, где, как удобнее. Но в основном те, кто выбирает каучсерфинг, делают это не из финансовых соображений, а для общения с местными. Они всегда с радостью соглашаются на мое предложение прогуляться по городу вместе. Ведь важно не только познакомиться с достопримечательностями, но и понять, где по пути к ним можно хорошо и недорого поесть, где проходят концерты, где выгоднее совершать покупки.

Другой вопрос, который волнует меня: турист приезжает по программе каучсерфинга к незнакомому человеку, живет у него бесплатно, а получает ли «хост» что-нибудь взамен помимо общения? Мария отвечает, что привозить сувениры, подарки либо нет — это личное дело каждого, однако своих гостей она от этого отговаривает:

— Есть, правда, люди настойчивые, которые все же подарят какой-либо гостинец — обычно национальные сладости. Я могу их понять: сама без небольшого подарка ни к кому не приезжаю. Самый простой сувенир, который привожу я и мои знакомые-каучсерферы, — это рецепт драников, которые можно быстро приготовить, познакомив таким образом иностранцев с белорусской кухней.

От нас же туристы, по словам Марии, обычно увозят клюкву или бруснику в сахаре, магниты, носки и майки с белорусским орнаментом.

Знакомство с экзотикой

Введение безвизового режима поспособствовало тому, что все больше иностранцев хотят познакомиться с нашей страной. Среди своих «каучей» Мария перечисляет как гостей из соседних государств — России, Украины, Польши, так и туристов, прибывших к нам издалека. По собственному опыту знаю, и Мария мои слова подтверждает — пока о Беларуси за рубежом знают совсем немного:

— Для европейцев, американцев поездка к нам — это что-то очень необычное, даже экзотичное. При этом им любопытно узнать все тонкости нашей жизни. Когда люди останавливаются у меня либо у моих знакомых, мы показываем им все как есть, не стремимся создать идеальный образ, но в итоге путешественники всегда остаются довольны.

Интересуют гостей разные вещи: кому-то хочется взглянуть на станции метро, некоторые горят желанием доехать до спальных районов Минска, других привлекает стрит-арт. На обзор столицы, по наблюдениям Марии Шендель, обычно уходит два с половиной дня. Потом туристов тянет побродить по другим городам, а также посетить замковые комплексы в Несвиже, Мире и Брестскую крепость.

Мария показывает туристам-каучсерферам из России Замковое озеро в Лиде

Фото: sb.by

Несмотря на все плюсы программы, каучсерфинг подходит не для всех: здесь нет системы «все включено», место для ночлега вряд ли будет напоминать номер хорошего отеля, а каждая встреча — это почти всегда «кот в мешке». Никогда на 100% не известно, насколько гостеприимным окажется хозяин и какие условия проживания он сможет предложить. Но для многих, как и для Марии, зачастую недостаток комфорта окупается эмоциями от общения с коренными жителями того или иного региона:

— Каучсерфинг для меня — способ знакомства с новыми интересными людьми. А сейчас, когда я стала «хостом», открылся еще один его плюс. Мне стало приятно помогать иностранцам составлять уютный, яркий, веселый и стопроцентно интересный образ нашей страны.