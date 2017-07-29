Вместо купания в фонтанах — штурм здания и залпы артиллерии 15 29.07.2017, 18:40

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ФОто: belsat.eu

Как в центре Минске отметили День десантника.

Впервые за много лет праздничное мероприятие на День десантника и сил специальных операций провели на Немиге. Минобороны инициировало масштабное шоу в самом центре города, которое началось в 10 часов утра и закончится вечерним концертом, передает «Белсат».

На огороженной площадке у Дворца спорта продемонстрировали новую и старую военную технику «в деле»: работала артиллерия, гранатометы, минометы и зенитные установки. Также бойцы ССО показали зрителям элементы рукопашного боя, эпизоды со стрельбой холостыми патронами и разбивание предметов головой.

Под аккомпанемент российского рока бойцы в масках ложились спиной на битое стекло и разбивали друг о друга кирпичи.

«Таким образом бойцы демонстрируют высокий уровень физической, психологической и моральной подготовки. Всем, кто хочет быть настоящим мужчиной, кто не боится проблем — путь в спецназ», – тем временем говорил со сцены ведущий.

ФОто: belsat.eu

В 14:00 на соседнем 10-этажном здании начался «штурм» — две группы спецназовцев, отстреливаясь, на тросах спустились вниз головой и «ликвидировали противника», прыгнув с автоматом наперевес в открытые окна.

Среди участников показательного выступления – 103-я Витебская воздушно-десантная дивизия и 5-я отдельная бригада спецназа из Марьиной Горки. Репетиция началась еще 27 июля.

Особенный момент программы — «вальс» на БТР-80: около десяти боевых машин кружили по площадке в ритм музыки.

Для зрителей, как обычно это бывает во время массовых празднований, развернули полевую кухню и устроили различные конкурсы. Жарили шашлыки, торговали трикотажем, предлагали пострелять из пневматического оружия и раздавали флажки с эмблемой Министерства обороны. Вход на площадку — только после тщательного досмотра и проверки сумок.

ФОто: belsat.eu

Здесь можно было подержать в руках автоматы Калашникова, пистолеты системы Макарова, револьверы и другое оружие. Все желающие могли не только сфотографироваться на фоне военной техники, но и залезть внутрь боевых машин.

Маленький мальчик, которого родители привели на мероприятие, с удовольствием забрался на сиденье современного белорусского броневика Volat. Но, услышав через несколько минут залпы артиллерии, испугался и спрятался. Действительно, эпизоды со стрельбой происходили в непосредственной близости от толпы, а уровень децибелов зашкаливал.

ФОто: belsat.eu

«Боевая» часть шоу завершилось на воде. Согласно легенде, должна была произойти ликвидация «незаконного вооруженного бандформирования, которое проникло на территорию Республики Беларусь на водном транспорте и захватило объект инфраструктуры». Следует подчеркнуть, что сценарий захвата боевиками гидроузла отрабатывался белорусским войском во время учений «Славянское братство — 2017» в июне.