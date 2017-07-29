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Канадcкий пенсионер второй раз выиграл миллион долларов в лотерею

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  • 29.07.2017, 18:56
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Жюль Паран
Фото: Roch Théroux / AP

Азартные игры являются одним из главных увлечений канадца, наряду с прогулками, охотой и рыбалкой

Пенсионер из Квебека второй раз за девять лет выиграл в лотерею миллион долларов США, сообщает lenta.ru.

69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в онлайн-казино Loto-Quebec. За участие в игре, которая принесла ему чек в 1,2 миллиона, он заплатил чуть более трех американских долларов.

Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 миллионам.

Паран также выиграл миллион долларов в 2008 году. «Может, я родился под счастливой звездой?» — прокомментировал он.

По его словам, азартные игры являются одним из его главных увлечений, наряду с прогулками, охотой и рыбалкой. Паран собирается продолжать участвовать в лотерее.

На вырученные деньги канадец собирается построить новый дом. «Это будет не замок, но дом в современном стиле», — сказал он.


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