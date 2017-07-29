Три причины, почему новые санкции США такие важные 2 Петр Олещук, «Новое время»

29.07.2017, 19:34

Вокруг России создается зона отчуждения, а сам режим Путина приравнивают к одиозным режимам мира.

На самом деле, значение нового санкционного законодательства выходит за пределы его непосредственного содержания. Это, пожалуй, самый важный документ в мире за последние годы.

Во-первых, он исключает даже теоретическую возможность легализации результатов захватнической политики путинской России. Если закон заработает, то США никогда не признают аннексию Крыма, а, значит, не признает и большая часть мира. Политика России любым способом добиться признания аннексии Крыма путем влияния на выборы и подкупа западных политиков – испытывает полное фиаско.

Во-вторых, он переводит украинский вопрос в несколько другую плоскость. Вот почему в ЕС так критикуют санкции, ведь они касаются реальных вопросов и реальных интересов, а не видимости. В ЕС планировали «бороться за суверенитет Украины» на словах не одно десятилетие, сотрудничая с Россией в наиболее значимых сферах. Это было бы просто и удобно. Теперь украинская проблема становится и европейской проблемой. Значит, ею придется заняться серьезно, а не просто выражать беспокойство.

Это, пожалуй, самый важный документ в мире за последние годы

В-третьих, вокруг России создается зона отчуждения, а сам режим Путина приравнивают к одиозным режимам мира. Значит, возможность торговаться с Россией, пытаться вести политику «ты мне – я тебе» у западных политиков существенно уменьшается.

Конечно, это все не решит все проблемы сразу. Но это задает важное магистральное направление, не может не повлиять на ход истории.

Поэтому я убежден, что борьба еще не завершена, и нас ждет не один сюрприз с внедрением этого законодательства.

Ведь это решение – важнее 10 резолюций Совбеза ООН и нескольких международных судов.

Петр Олещук, «Новое время»