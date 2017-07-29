В Венесуэле протестующие заблокировали улицы 29.07.2017, 20:33

Жители страны бойкотируют выборы в конституционную ассамблею.

Венесуэльские протестующие 29 июля заблокировали улицы в стремлении помешать проведению выборов в конституционную ассамблею, которые они считают попыткой президента страны Николаса Мадуро усилить свою власть, передает Reuters (перевод - tut.by).

«Увеличьте баррикады до завтрашнего дня и все выходите на улицы в воскресенье, чтобы потребовать трансформации Венесуэлы», — написал оппозиционный депутат парламента Фредди Гевара в своем твиттере.

Некоторые проживающие в столице страны Каракасе жители Венесуэлы рассказали, что не собираются идти на грядущие выборы.

«Я лучше останусь дома, посмотрю телесериалы, а потом присоединюсь к протесту», — отметила Маргарита Лопес, работающая ассистентом терапевта.

Венесуэльский оппозиционный политик Энрике Каприлес также призвал людей продолжать протесты, в том числе перекрывать главные трассы страны.

Власти запретили проведение митингов и маршей в преддверии голосования в конституционную ассамблею. Оппозиция Венесуэлы еще 16 июля провела неофициальный референдум с целью усилить давление на Мадуро.

Выборы назначены на 30 июля. Конституционная ассамблея — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.

На выборах в конституционную ассамблею представлены более 6 тыс. кандидатов, однако ни один не представляет оппозицию Венесуэлы. Всего в новом политическом институте будет 545 членов.