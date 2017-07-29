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Пловец Павел Санкович снова установил рекорд Беларуси

  • 29.07.2017, 21:58
Фото: sb.by

Белорусский спортсмен вышел в финал ЧМ на дистанции 50 метров на спине.

Белорус Павел Санкович с 6-м результатом вышел в финал чемпионата мира на дистанции 50 метров на спине. Наш соотечественник финишировал со временем 24,74, тем самым установив рекорд Беларуси.

Прежнее достижение (24,81) также принадлежало Санковичу, сообщает «Прессбол».

Напомним, сегодня белоруска Яна Нестерова завоевала бронзу в хай-дайвинге на ЧМ по водным видам спорта.


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