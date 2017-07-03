Во Франции предотвратили покушение на Макрона 8 3.07.2017, 11:40

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Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Покушение должно было состояться во время парада в честь дня взятия Бастилии.

Французская полиция сообщила о предотвращении покушения на президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает телеканал BFM (перевод – obozrevatel.com).

По имеющейся информации, что покушение на главу государства должно было состояться 14 июля во время парада на Елисейских Полях в честь Дня взятия Бастилии. Преступление готовил 23-летний мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантёй, приближенный к французским крайне правым.

Злоумышленник попал в поле зрения правоохранителей из-за своих сообщений в интернете, о намерениях приобрести оружие, типа автомата Калашникова, чтобы осуществить нападение. Во время задержания он пытался оказать сопротивление и угрожал полицейским кухонным ножом.