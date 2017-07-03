Фотофакт: в Слониме поезд протаранил «Волгу» 3.07.2017, 18:32

Фото: "Газета Слонимская"

63-летний водитель «Волги» столкнулся с поездом «Гродно-Барановичи».

Жуткая авария произошла на железнодорожном переезде в районе Слонимского маслозавода в понедельник, 3 июля, около 13.00, пишет Gs.by.

Грузовой поезд протаранил автомобиль «Волга Газ-3110» и протянул по путям метров 500.

63-летний водитель погиб на месте. Двое пассажиров находятся в больнице в реанимации.

Как пояснили сотрудники Слонимского ГАИ, мужчина выехал на ж/д переезд по непонятным причинам. Обстоятельства выясняются.

В течение полутора часов было приостановлено движение поездов.