Американские бомбардировщики пролетели над головой Ким Чен Ына 30.07.2017, 13:36

По пути к ним присоединились южнокорейские истребители.

Два американских бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом в ответ на испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Военно-воздушных сил США.

Американские бомбардировщики вылетели с авиабазы Гуам. К ним также присоединились японские и южнокорейские истребители.

В заявлении отмечается, что полет B-1 был прямым ответом на последние испытания Северной Кореии, а также на предыдущий запуск ракеты «Хвансон-14», который произошел 4 июля.

Накануне КНДР объявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Власти страны рассказали, что она доказала свою способность ударить по материковой части Америки. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал это «суровым предупреждением» для США.

По информации Минобороны Японии, ракета КНДР пролетела порядка тысячи километров и достигла высоты в 3500 километров. Она упала в водах исключительной экономической зоны Японии, примерно в 150 километрах к северо-западу от острова Окусири. Длительность полета ракеты составила 45 минут.

В начале июля КНДР провела успешный запуск ракеты «Хвансон-14». Она пролетела 933 километра за 39 минут, достигнув максимальной высоты в 2802 километров.