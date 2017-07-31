Срочно увезите его на этой «скорой»! 31.07.2017, 12:47

Александр Лукашенко подарил Копысской больнице автомобиль «скорой помощи».

Новенький автомобиль УАЗ 396295-460 – уже прибыл в больницу, в которой, судя по всему, когда-то впервые подал голос Лукашенко, сообщает vkurier.by.

Местная пресса подарок нахваливает. Текст сообщений такой, будто в 21 веке появление в больнице нормальной «скорой» это великое событие, пишет belaruspartisan.org.

«Этот УАЗ более усовершенствованный, чем старый, который в силу своих «преклонных лет» часто ломался, – не скрывает эмоций водитель Александр Малащенко, получивший ключи от авто. – Автомобиль полноприводный. Значительно облегчает управление гидроусилитель руля. Видоизменена водительская панель – ключ зажигания на рулевой колонке».

Далее сообщается, что «слова благодарности президенту за такой щедрый и нужный для больницы подарок высказал главный врач УЗ «ОЦП» Владимир Плыткевич.

«Когда готовили проект модернизации больницы, хотели включить туда и приобретение автомобиля, – рассказал главврач. – Но современные требования этого не позволили. Не прошло и недели после посещения поселка и в частности данного объекта здравоохранения Александром Лукашенко, как новенький автомобиль медицинской помощи доставили в Копысь на радость как медицинскому персоналу, так и местным жителям. Огромное спасибо».

Был бы там подарок! Постеснялись бы...

Но новость подается так, будто на президентскую «скорую» надо мемориальную табличку повесить и молиться на нее. Хотя на самом деле невозможность купить нормальный автомобиль для больницы, когда чиновники не успевают машины менять – это приговор системе. Так и хочется сказать: «Срочно увезите Лукашенко на этой скорой. Будет лучше и ему, и стране, и всем больницам, в том числе Копысской».