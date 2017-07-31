Леонид Заико: Белорусы живут в условиях феодальной прописки 2 31.07.2017, 18:34

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Леонид Заико

Фото: belaruspartisan.org

В Беларуси создали экономику и общество, когда все рвутся в Минск.

Человек привык оценивать уровень своего материального благополучия уровнем доходов, размером сбережений и наличием активов. Выше зарплата, лучше машина, больше квартира, чаще езжу на море - значит, живу лучше. В рамках одной страны ученые придумали, как оценивать успех и прогресс всех вместе. Один из самых популярных показателей для этого - валовой внутренний продукт (ВВП). С оговорками, исключениями этот показатель должен показывать, сколько страна произвела или потребила в течение года. Когда возникли трудности с тем, чтобы демонстрировать быстрый, устойчивый рост в рамках Большого государства, распорядители чужого (политики и чиновники) задумались над альтернативными способами измерения благополучия и прогресса. Появилось множество индексов, которые должны учитывать сотни нюансов материальных и нематериальных активов.

Об этом в интервью belgazeta.by говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- От их плохого образования - вся натурфилософия и экономическая мысль Запада вульгарная. Они, как киргизские акыны, согласно традициям Жана Батиста Сэя. Вульгарная не означает, что она преступная. Просто они что видят, то и поют. Когда нельзя похвастаться конкретными достижениями в экономике, начинают переключать внимание на экологическую устойчивость, эмоциональное удовлетворение или возможности в самом широком определении.

Я очень долго преподавал историю экономической мысли. Когда читаешь лекции студентам, то вместе с ними размышляешь. Иногда сам наталкиваешься на интересные сравнения. Действительно, когда люди жили в состоянии еще достаточно слабо развитого производства товаров, тогда экономическая мысль замыкалась на конечный продукт, то есть ВВП - конечную стоимость товаров и услуг. Но даже во времена СССР экономисты писали о разумных потребностях, то есть тогда уже появилась мысль, что, ребята, не надо столько колбасить ВВП.

Когда-то я работал Институте повышения квалификации - рассаднике вольнодумства, тогда нам было уже понятно, что ВВП, физические объемы производства не являются критериями эффективности общества. К нам приезжал, скажем, венгерский экономист и рассказывал, как живут в его стране. Наши спрашивали: сколько квадратных метров жилья в среднем в Венгрии приходится на человека? А он отвечает: это какая-то чушь собачья - мы считаем не по квадратным метрам, а по комнатам на человека. Его спрашивают: сколько мяса венгры употребляют? А он: зачем нам это мясо взвешивать - мы же едим не только мясо, мы любим еще колбасу, сало.

Вторая проблема - распределение ВВП и потребление. Может быть большой объем производства, но оно будет неэффективным, много будет уходить на потери, на энергоресурсы. Скажем, вы сожгли за месяц 200 кВт.ч электроэнергии - ваша жизнь улучшилась? Если у вас дома много энергозатратной техники, то вроде как живете хорошо - много потребляете. У американцев вообще электричество на первом месте по затратам домашних хозяйств. На самом деле все не так. Мы вступаем в эпоху, когда экономика реальная заменяется экономикой виртуальной.

Почему у нас много пьют

- Человечество прошло этап материальной, производственной экономики, где производительные силы решали все: больше производится колбасы - значит, там лучше живут. Это не национальная идея, это национальная травма - общество травмировано колбасой. Поэтому и пьют у нас много.

Я когда в Америке жил, нашел два сорта колбасы, причем такие поганые, что я стеснялся американцам сказать, как вы такое продаете. Если бы они жили в условиях военного коммунизма, они бы колбасу, конечно же, ели, а так им не повезло - у них еще все впереди.

Еще в начале прошлого века говорили, что экономика становится социальной, то есть растет значимость социального производства. Это относится к производству человека, его жизни, ценностям, потребностям - это не только одежда, пища и жилище, это еще образование, культура и т.д.

Счастье свободного времени

- Чем дальше человек уходит от необходимости каких-то процедур, связанных с зарабатыванием денег, тем дальше он уходит в область свободного времени и развития личности. Скажем, когда обсуждали доход на уровне среднего ВВП на душу населения, швейцарцы, по-моему, ввели понятие «безусловный доход». То есть основной закон экономики - это закон не рабочего времени, а свободного времени.

У нас производственная идеология в головах вертикали - все нацелены на то, чтобы что-то производить. Но от этого жизнь не становится лучше. Если общество переходит в фазу развития человеческого капитала, то оно уже базируется на так называемом basic needs, то есть основные потребности удовлетворяются. Если у вас будет 6-комнатная квартира, думаете, у вас жизнь будет лучше?

Я вообще пришел к выводу, что идеальным является 28 кв. м. Купил пару пылесосов-роботов, стены покрасил краской, никаких обоев. Много людей ведь бедны и несчастны. Для них эти внешние атрибуты жизни - количество сахара, от которого диабет, или там количество автомобилей и прочее. Все это от недоразвития.

Только без догм

- В международных организациях идет то, что было в Советском Союзе, при однополярном марксизме. В чем была проблема советской науки? Есть догма - в рамках ее и существуй. Свободный потребительский выбор - попробуй его достигни, а свободный выбор рабочих мест - вообще революция в современной экономике. Ты можешь работать, нет ограничений, у тебя прекрасные условия для смены специальности, переобучения. И ты обществом всегда воспринимаешься положительно. Только единицы испытывают это состояние. Далеко не во всех странах Европы это есть. Свободный выбор рабочих мест - это вообще колючая проволока. У нас очень низкая миграция между ареалами Беларуси. Белорусы привязаны, они живут в условиях феодальной прописки.

По-настоящему средний белорус должен пожить и в Гродно, и в Могилеве, и в Минске, и в маленьком городке. И там должна быть настоящая свобода. А у нас создали экономику и общество, когда все рвутся в Минск.