Анджей Почобут: Пусть Лукашенко пересядет на Geely 3 31.07.2017, 22:11

Анджей Почобут

Фото: wikipedia.org

Лукашенко в связи с кризисом нужно скромнее сделать свой автопарк.

«Гайдукевич-джуниор хочет пересадить министров и прочий чиновничий люд на Geely. И это вместо привычных «Мерседесов»! Прямо с плеча рубанул. Смелый какой! – пишет Анджей Почобут в «Фейсбуке» и предлагает:

– Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк. Кое-что можно продать и пересесть на Geely, а что останется после продажи «президентского кое-что», то это на «скорые помощи» можно пустить.

Пусть больных спасают...

И уж если Лукашенко потеснится и станет более сдержанным, поверьте, никакой министр и председатель райисполкома себе не позволит за бюджетные деньги шикарное служебное авто купить. Известно ведь, как крутятся шестеренки отечественной системы власти», - написал Почобут.

Сколько всего автомобилей в автопарке белорусского правителя – неизвестно. Чаще всего кортеж главы Беларуси передвигается на немецких «Мерседесах», пишет «Салiдарнасць».

В октябре 2012-го Лукашенко рассказал журналистам о «Майбахе», который, по его словам, подарил на день рождения один российский человек.

Подаренный Лукашенко Майбах иногда видят в городе с президентскими номерами. Фото Валентин Байрамов

В апреле во время визита Александра Лукашенко в Барань засветился еще один дорогой автомобиль из его автопарка - Audi Q7 предпоследнего поколения.

Фото kp.by

Как писала «Комсомольская правда», самые дорогие комплектации этого авто стоят около 120 тысяч евро.

Можете себе представить, сколько «скорых» можно купить, продав этот автомобиль!

Интересно, что для Копысской больницы в Оршанском районе, которой Александр Лукашенко недавно подарил авто, был выбран не импортный «фольксваген» и не «мерседес».