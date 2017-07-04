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Новый губернатор Минщины родился в России и командовал совхозом «Городец»

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  • 4.07.2017, 14:52
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Анатолий Исаченко
Фото: belta.by

Малоизвестные факты о новом главе Минской области Анатолии Исаченко.

Александр Лукашенко 4 июля сделал важное кадровое назначение. Председателем Минского облисполкома стал Анатолий Исаченко, хотя некоторые издания активно сватали на эту должность директора МТЗ Федора Домотенко. Кто же он — Анатолий Исаченко, о котором так мало информации? – задается вопросом nn.by.

Родился в России

Анатолию Исаченко 51 год. Он родился в деревне Кузнец Клинцовского района Брянской области. Это совсем крохотная деревня на берегу реки Кузнечик. Школы своей в Кузнеце не было, Анатолий ходил учиться в Рожновского школу.

После школы Исаченко поступил в Горецкую сельскохозяйственную академию. Для Клинцов — это не дальний свет, всего 250 километров. До Брянска, например, 180 км. Так что это не был осознанный выбор в пользу Беларуси, а одно из ближайших учебных заведений к месту рождения.

Поработал в Горецком районе

Дальнейший жизненный путь Анатолия Исаченко достаточно схож с судьбой главы Беларуси. По распределению парня отправляют работать инженером в колхоз «Советская Белоруссия» Горецкого района Могилевской области. Так судьба Исаченко более чем на 10 лет оказалась связана с Горецким районом. Он поработал главным инженером, а также заместителем председателя во многих хозяйствах района.

«Хлеб на столе — мир на земле. Эта мудрая истина издревле служила сельчанам и всем, кто причастен к хлебу насущному, заветным ориентиром в делах житейских. Уже потом появилось крылатое выражение: «Будет хлеб — будет и песня». Хотя, по сути, это то же самое. Есть хлеб — значит, всегда будет под мирным небом праздник в доме», — говорил в одном из интервью Анатолий Исаченко.

Возглавлял колхоз Лукашенко

В 2000 году Анатолия Исаченко назначают директором колхоза «Городец» Шкловского района. Того самого, откуда на президентство пришел Александр Лукашенко. Известно, что лишь бы кого в родные места Лукашенко назначать не будет, тем более в первые годы руководства.

Похоже, что работой Исаченко в «Городце» остались довольны, поскольку уже через два года его избрали первым заместителем председателя Шкловского райисполкома.

Заместитель председателя Партии БНФ Григорий Костусев, судьба которого тесно связана со Шкловским районом — сельским хозяйством и ЖКХ, — говорит, что неоднократно сталкивался с Исаченко по работе. «Знаете, очень сложно о нем что-то сформулировать. Можно уверенно сказать, что он не выкаблучивался. Просто работал и все», — говорит Костусев.

Карьера в Могилеве

После Шклова Анатолия Исаченко на какой-то срок назначили поруководить Кировским райисполкомом. А в 2008-м состоялся первый действительно существенный взлет Исаченко в иерархии госуправления. Его назначают заместителем председателя Могилевского облисполкома по сельскому хозяйству. Любопытно, что Анатолия Исаченко тогда представлял Борис Батура, которого в тот самый год переведут в «совет республики», а затем назначат главой Минской области.

«Не все получалось, но мы не опускали руки, а постоянно искали новые подходы к решению проблем: стремились снизить издержки производства, рационально использовать бюджетные средства, укреплять дисциплину. И эти меры принесли результаты. Уже на протяжении ряда лет Приднепровский край намолачивает более миллиона тонн зерновых культур», — говорил Исаченко.

На этом посту Исаченко отработал до 2014 года, после чего стал председателем Могилевского совета депутатов.

Непродолжительная работа на Минщине

В декабре 2016 года Исаченко, связанного всю его жизнь с Могилевщиной, достаточно неожиданно перебрасывают в Минскую область. Он становится помощником президента по этому региону.

«Ваша задача — видеть все, что происходит в регионе. И вы активно должны вмешиваться в работу кадров. Не напрямую. Через губернатора — подсказывать, помогать, ни в коем случае не подменяя губернаторов… Да, вы должны работать на позитив, в одной связке с губернатором. Но у вас своя работа, свое направление», — так напутствовал Анатолия Исаченко Александр Лукашенко.

Сам же Исаченко признавался, что испытывает волнение от новой должности. С Семеном Шапиро, возглавлявшим до недавнего времени Минскую область, он был знаком еще со времен работы того министром сельского хозяйства: Исаченко тогда курировал сельское хозяйство в Могилевской области.

Таким образом, Анатолий Исаченко отработал помощником Лукашенко по Минской области всего семь месяцев, прежде чем стать губернатором.


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