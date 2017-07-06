Сергей Михалок снялся в рекламе «Белавиа» 1 6.07.2017, 11:39

В ролике музыкант декламирует стихотворение Максима Богдановича «Слуцкие ткачихи».

Лидер Brutto Сергей Михалок снялся в рекламе «Белавиа». По сюжету артист прилетает самолетом «Белавиа» в аэропорт «Минск-2».

В сообщении в «Фейсбуке» компания пишет, что сейчас является официальным перевозчиком групп Brutto и «Оркестр Ляпис 98».

«Мы рады сообщить, что авиакомпания« Белавиа »стала официальным перевозчиком популярных белорусских групп Brutto и «Оркестр Ляпис 98». По словам артистов, это партнерство позволит им не только быстрее добираться до концертных площадок, но и на 20% снизить стоимость билетов для поклонников группы».