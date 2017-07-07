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Генеральный менеджер «Трактора»: Предлагали Денисову поменять гражданство - отказался

  • 7.07.2017, 17:07
Владимир Денисов

Белорусский хоккеист покинул команду из Челябинcка.

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал причины расторжения контракта с белорусом Владимиром Денисовым, пишет «Прессбол».

«Во-первых, он легионер. Во-вторых, мы предлагали Денисову поменять гражданство, быстро все сделать, но он отказался. Поэтому появилась легионерская вакансия».

Напомним, сегодня капитан национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась перешел в «Авангард» и принял российское гражданство.


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