В Слуцке прошла уникальная свадьба в белорусском стиле 4 8.07.2017, 21:19

Молодожены возродили аутентичный свадебный обряд наших предков.

Владислав и Елена решили пожениться еще прошлой зимой. Но делать свадьбу "как у всех" молодожены не хотели. Когда услышали о том, что в местном Доме традиционной культуры открыли этнографическую студию "Белорусский дом", поняли - именно там они и проведут свой самый важный в жизни день, пишет mlyn.by.

Жених и невеста - люди творческие, поэтому и к свадьбе подошли с креативной стороны. Продумали одежду до мелочей - Владислав оделся в льняную вышиванку, Елена приобрела платье в национальном стиле и веночек из полевых цветов. Такие праздничные наряды поразили не только сотрудников отдела ЗАГС, но и людей на улице - на необычных молодых обращали внимание все.

Но церемония в ЗАГСЕ была не ключевым моментом в этот день. Жениха и невесту ждали в "Белорусском домике". Сотрудники студии в национальных костюмах встречали молодых как надо: хлебом и солью. Сначала важный обряд - целование каравая. Первый брачный хлеб дарят молодым: этот каравай они должны съесть в первую неделю совместной жизни.

Далее по рушникам - в зал, где проходит основное торжество. Свою жену новоиспеченный муж должен перенести через порог - в знак того, что будет оберегать ее всю жизнь и не допустит к любимой никакие злые силы.

Ведущая обряда приглашает молодых к жерновам - вместе они должны смолоть свою первую муку, которую соберут в полотняный мешочек - первые блины жена будет печь из нее.

Важный обряд, без которого не проводилась ни одну свадьбу в наших предков, - посадка невесты на престол. Три раза брат обводит сестру вокруг расстеленной на скамье овчины, а потом сажает девушку сверху - чтобы в новой семье был достаток и здоровое потомство. По этому же поводу молодые украшают семейное дерево - на ветку вешают разноцветные ленточки и конфеты.

Не остаются без дел и гости - вместе с молодыми они должны станцевать, а после спеть народные песни. Гости жениха и невесты стараются показать все свои таланты, спорят, кто из них более ловкий. Не обходится без испытаний и молодые: хозяйка пришивает к рубашке пуговицы. Слава Богу, даже с такими сложными задачами они справляются. А значит жить будут хорошо, в согласии. А чтобы молодые не забыли о своих обязанностях и обещаниях, дарят им кукол-неразлучников - по легенде эти куклы будут беречь любовь всю жизнь.

После этого Владислав и Елена - официальные супруги. Молодые признаются, что благодаря свадебному обряду они стали особенно родными и близкими друг другу.

- Понимаешь, что этот обряд проходили наши прадеды и прабабушки, которые были вместе всю жизнь в верности и согласии. Вот и мы надеемся, что наша семья будет крепкой и нерушимой, - выразили свои впечатления Владислав и Елена.