Столичная турфирма «кинула» более сотни мечтавших о море клиентов

Столичная турфирма «кинула» более сотни мечтавших о море клиентов5
- 9.07.2017, 9:15
- 10,670
На сайте компании до сих пор тем, кто забронирует поездку заранее, предлагают скидку в 35%.
Компания «Калипсо Тур» брала предоплату за отдых на море, но людей никуда не отправили и деньги им не возвращают, сообщает ОНТ.
«Люди работают, чтобы вывезти детей на море, чтобы поправить здоровье. У моего ребенка порок сердца! Почему я должна дарить деньги эти?» — говорит одна из пострадавших Рита Арапетян.
Некоторые заплатила за путевку еще в декабре, а когда пришло время вылетать, оказалось, что номер в отеле не забронировали, а рейс в графике вылетов не числится.
«Мы не улетели. Антоневич говорит, что денег нет, а наш тур не был проплачен», — рассказывает еще одна пострадавшая Оксана Жук.
Между тем на сайте компании до сих пор тем, кто забронирует поездку заранее, предлагают скидку (35% процентов).
Журналистам удалось связаться по телефону с Юлией Антоневич, которая, со слов пострадавших, им продавала туры. Оказывается, фирма продолжает работать. «Я уже устала об этом разговаривать. Деньги будут возвращены в 30-дневный срок», — сообщила Юлия Антоневич.
Лицензирования в сфере туристических услуг в Беларуси нет. Вместо него существует реестр туроператоров. Предполагалось, что список благонадежных продавцов защитит туристов. С отменой государственного регулирования в сферу могли попасть и случайные люди. Только в прошлом году в Беларуси оскандалились сразу несколько крупных фирм.
Обманутые туристы не верят, что им вернут деньги. И хотят получить правовую оценку действиям предпринимателей после возбуждения уголовного дела. На директора фирмы в милицию подано более ста заявлений.