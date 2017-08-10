Захарченко объявил о закрытии проекта «Малороссия» 11 10.08.2017, 9:12

Главарь «ДНР» провалил задание кремлевских кураторов.

Главарь так называемой «Донецкой народной республики» Александр Захарченко признал фактическое фиаско проекта «Малороссия», который предполагал объединение «ДНР» с «Луганской народной республикой» и образование государства на территориях нынешних Донецкой и Луганской областей Украины.

«Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», - сказал Захарченко так называемому «Донецкому агентству новостей».

О проекте «Малороссия» было объявлено 18 июля 2017 года. Эксперты тогда говорили, что в самом руководстве «ДНР» многие сочли проект несерьезным, называли его «скорее литературный, чем политический», и отмечали, что к реальной политике он не имеет никакого отношения.