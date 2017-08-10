Солодуха выступит на Дне огурца в Шклове 28 10.08.2017, 17:22

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Александр Солодуха

Фото: kp.by

Праздник летнего урожая пройдет в райцентре 12 августа.

Ежегодный День огурца отметят в Шклове. В этот раз праздник, посвященный сбору летнего урожая, пройдет 12 августа, передает БелТА.

Зрители увидят театрализованное представление, выставку сельхозпродукции, предусмотрена также дегустация и продажа свежих овощей.

Запланированы и концерты: в Шклове выступят артисты белорусской эстрады в рамках акции «Мы вместе!», в райцентре ожидают Александра Солодуху, Викторию Алешко и других звезд - они споют вечером на городском стадионе.

В огуречной столице праздник отмечают с 2006 года, годом позже напротив городского рынка в Шклове установили памятник огурцу.