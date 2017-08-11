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С аукциона в Минске впервые продали недвижимость за одну базовую

  • 11.08.2017, 21:33
Фото: minsknews.by

С молотка был продан комплекс зданий с очистными и инженерными сооружениями.

Государственное имущество впервые продано по начальной цене, равной одной базовой величине, с аукциона в столице. Это объект незавершенного строительства — комплекс зданий с очистными и инженерными сооружениями на ул. Корженевского, 18Б—18Б/5, сообщает minsknews.by.

— Общая площадь 6 зданий и сооружений — свыше 13 тыс. кв. м. Они размещены на земельном участке площадью 1,8573 га, — отметил главный специалист отдела ценных бумаг и организации торгов Минского городского территориального фонда государственного имущества Дмитрий Соболев. — Теперь покупателю необходимо согласовать будущее назначение объекта с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Кроме того, не позднее двух лет со дня согласования он должен разработать и утвердить проектную документацию на строительство, а затем завершить все работы на объекте в соответствии с нормативными сроками.

По словам Соболева, практика реализации невостребованных на обычных аукционах объектов за одну базовую величину будет продолжена и в будущем.


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