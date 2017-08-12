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В университете Луцка будут изучать белорусский язык

  • 12.08.2017, 14:51

Белорусский язык будут изучать филологи и журналисты.

На факультете филологии и журналистики Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (Луцк) с нового учебного года начнут преподавать белорусский язык. Его будут изучать студенты 1 курса специальности «Филология (украинский язык и литература)».

Об этом сообщил Юрий Громик, декан факультета филологии и журналистики этого университета.

Преподавателя белорусского языка в Луцк делегирует Брестский государственный университет.


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