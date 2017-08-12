В университете Луцка будут изучать белорусский язык
- 12.08.2017, 14:51
Белорусский язык будут изучать филологи и журналисты.
На факультете филологии и журналистики Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (Луцк) с нового учебного года начнут преподавать белорусский язык. Его будут изучать студенты 1 курса специальности «Филология (украинский язык и литература)».
Об этом сообщил Юрий Громик, декан факультета филологии и журналистики этого университета.
Преподавателя белорусского языка в Луцк делегирует Брестский государственный университет.