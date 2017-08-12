Skype и PayPal предложили пользователям новые возможности 12.08.2017, 15:05

Интеграция Skype и PayPal позволит пользователям мессенджера пересылать деньги друг другу.

Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Как сообщается, новая возможность поддерживается в 22 странах: США, Великобритании, Канаде, Австрии, Эстонии, Финляндии, Бельгии, Германии, Греции, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Латвии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Испании, Словакии на Мальте и на Кипре.

При первой попытке перевода денег пользователю будет предложено связать учётные записи Skype и PayPal. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно установить последнюю версию мессенджера. Когда денежные переводы через PayPal станут доступны в других странах, в Skype не уточнили.