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Названы самые полезные фрукты и ягоды августа

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  • 12.08.2017, 17:56
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Скоро август подойдет к концу, поэтому спешите побаловать организм фруктами и ягодами, доступными в этот период.

Уже совсем скоро август подойдет к концу, поэтому спешите побаловать свой организм самыми полезными фруктами и ягодами, доступными в этот период. С их помощью можно укрепить кровеносную систему, похудеть и даже помолодеть!

Hyser.com.ua решил подобрать самые полезные летние ягоды и фрукты.

1. Абрикос – кладезь витамина А

Абрикос содержит такое количество витамина А, которым больше не может похвастаться ни один фрукт, а также витамины Р и РР, витамины В1, В2, В15, аскорбиновая кислота, пектиновые вещества, органические кислоты, минеральные вещества — фосфор, железо, натрий, калий, магний, йод.

Абрикос рекомендовано есть людям, у которых есть проблемы с кроветворением и работой сердца, благодаря содержанию в них железа и калия. При анемии просто необходимо каждый день пить абрикосовый сок.

Его используют при проблемах с ЖКТ. Сок абрикоса обладает антибиотическими свойствами, которые пагубно влияют на бактерии, вызывающие различные заболевания кишечника в организме человека.

Большое содержание йода в плодах делает абрикос полезным при заболеваниях щитовидной железы.

Особенно важны абрикосы для детей. Они стимулируют рост молодого организма, а также укрепляют иммунитет.

2. Персики

Персики не отстают от абрикосов, возможно их косточки не настолько вкусны и полезны, но вот мякоть богата витаминами С, В, РР и бета-каротином, плюс персик содержит калий , фосфор, магний, натрий, кальций и серу. Кстати, не многие фрукты могут похвастаться содержанием селена – полезного элемента, который играет огромную роль в борьбе со свободными радикалами (способствуют развитию различных хронических заболеваний и злокачественных опухолей), а вот персик может.

Всего пару этих сочных фруктов в день станут отличной профилактикой заболеваний сердца и щитовидной железы, помогут побороть усталость, нервозность и даже депрессию, улучшат работу пищеварительной системы. Персик также является своеобразным мочегонным средством, способен понизить давление.

3. Яблоко

В яблоках содержатся витамины: А, В, В1, В2, В6, Р, Е, каротин. Они богаты такими микроэлементами, как кальций, калий, натрий, железо, марганец, алюминий, фтор, хром, цинк, магний, бор, сера, ванадий и никель. А также содержат пектин и другие органические кислоты.

Яблоки борются с расстройством желудка, а также повышают аппетит, и это — лишь часть их важной роли в пищеварительном процессе.

Яблоки способны улучшить обменные процессы в организме. Они могут нормализовать и восстановить солевой баланс, способны замедлять процесс старения, омолаживая организм. Восстанавливают иммунитет.

В целом сердечно-сосудистая система также укрепляется при помощи веществ, содержащихся в яблоках. Пектин и растительные волокна способствуют снижению холестерина в крови, укрепляет стенки сосудов.

В яблоках содержится фосфор, благоприятно воздействующий на работу головного мозга.

Яблоки защищают организм от рака. Благодаря антиоксиданту кверцетину и витамину С, свободные радикалы затрудняются оказывать вредоносное действие на организм человека. Кроме того, пектин и нерастворимые растительные волокна, как уже говорилось, выводят вредные, в том числе и канцерогенные вещества из организма.

4. Арбуз – чудо-ягода

В мякоти арбуза содержится множество витаминов: C, PP, D, B1, B2, B6, а также каротин, пантотеновая и фолиевая кислота, соли железа, магний, фосфор, медь, цинк, калий и кальций. Количество полезных веществ в арбузе значительно выше, чем в овощах и фруктах.

Арбуз занимает одно из первых мест по содержанию железа и фолиевой кислоты, что позволяет эффективно использовать его при анемии разной степени, при болезнях сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни, атеросклерозе, артрите и других заболеваниях.

Арбуз — прекрасное мочегонное средство, которое помогает при отеках. Он с легкостью выводит из почек скопившиеся шлаки и помогает быстро очистить организм, препятствуя образованию камней и отложению солей.

Польза арбуза также заключается в стимулировании работы ЖКТ, в благоприятном влиянии на состояние кишечной микрофлоры, улучшении обменных процессов и стимулировании пищеварения.

Сок арбуза, даже в небольших количествах, способен оказывать полезное влияние на все обменные процессы в организме и нормализовать обмен веществ в целом.

5. Виноград – ешь с удовольствием, но знай меру

Виноград содержит витамины А, группы В, С, Р, минералы кальций, магний, фосфор, натрий, калий, железо, марганец, медь, цинк, а также яблочную, винную, лимонную, щавелевую и другие кислоты.

Высокое содержание железа говорит о том, что его можно успешно употреблять при железодефицитной анемии для повышения уровня гемоглобина в крови.

Большое содержание витаминов группы В способствует хорошей деятельности мозга и центральной нервной системы, помогает поднять настроение.

Наличие антиоксидантов, а также высокое содержание цинка способствует улучшению и нормализации состояния кожи, волос и ногтей. Кальций и фосфор, содержащиеся в винограде, поспособствуют укреплению костной ткани.

Натуральные органические кислоты помогут улучшить аппетит.

Важно знать, что средняя норма винограда в день с пользой для здоровья – 10-15 крупных ягод, не больше.

6. Слива

В сливе содержатся: углеводы, свободные органические кислоты; калий, медь, магний, фосфор, марганец, цинк, хром и йод, фтор, натрий, кальций, провитамин А, B1 и В2, С, РР, В6, Е. Особенно богата слива витамином Р и веществами Р-витаминного действия, которые способствуют снижению кровяного давления и укрепляют кровеносные сосуды.

Слива защищает от тромбов, помогает при ревматизме, заболеваниях почек и гипертонической болезни, ускоряет обмен веществ, способствует выведению холестерина, уменьшает отечность, укрепляет печень, очищает кровь, улучшает память.


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