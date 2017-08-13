На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? 24 Светлана Калинкина

13.08.2017, 8:24

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Светлана Калинкина

Лукашенко вручил «Савушкин продукту» почетное красное знамя. Cмешно.

Зачем бизнесмену Александру Мошенскому красное знамя?

Зачем ему красные штаны?.. Красный уголок?.. Красный президент?.. И красные слова, за которыми тут же, завтра, могут последовать тюрьма, разорение, экспроприация, эмиграция, опала…

Знамя защитит Мошенского от проблем?

Не защитит.

Мошенского защитят закон, суд, все те чиновники, которые его сегодня так нахваливают?

Не защитят.

Тогда о какой награде мечтает бизнесмен Мошенский?

Рискну предположить, что мечтает он о том, чтобы никогда всех этих людей не видеть – ни Лукашенко с почетным караулом, ни министров, ни Мясниковичей, ни Снопковых.

Мечтает он о том, чтобы никак от них не зависеть, чтобы с ними не пересекаться и вообще их не знать.

Он мечтает, чтобы бизнес работал и без него, и после него, и чтобы никто даже думать не мог – покуситься на созданное своими жадными лапами.

Чтобы никто не лез под руку с глупыми циркулярами и указаниями.

Чтобы бесконечно не капали на мозги: «Купи трактор», «Возьми колхоз», «Отдай колхоз», «Купи козу»...

Мечтает не выпрашивать, а покупать.

Мечтает не оправдываться перед идиотами, а гордиться тем, что создал и заработал.

А еще Мошенский боится. (Этого боятся все белорусские бизнесмены – даже самые обласканные властью).

Боится, что в один прекрасный день, в одном не самом уютном кабинете, не самые умные люди неправильно оценят размеры мзды, которую можно снять. Они запросят 100 миллионов, а у тебя в наличии только десять – остальное в проектах, в деле, в бизнесе. Но ничего не докажешь. И все. На память о былом величии только красное знамя и оставят…

Светлана Калинкина, belaruspartisan.org