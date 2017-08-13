«Распальцовка» как симптом 2 Александр Хоц

13.08.2017, 22:05

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Путинские игры с комбинациями пальцев - инструментарий банальной «разводки».

Как разведчик, Путин должен знать, что проявленный к чему-то явный интерес невольно выдает ваши планы и намерения.

В Гамбургской встрече с Трампом было несколько любопытных моментов, которые, по-моему, мало кто комментировал.

Специалист по кинесике (науке о жестикуляции и мимике) обратил бы внимание на абсолютно не характерный для Путина жест с поднятым большим пальцем, - свойственный в публичном поле, скорее, его собеседнику. Причём, Путин так настойчиво и долго демонстрировал комбинацию пальцев под носом у Трампа, что в нарочитости приёма нет никакого сомнения.

Замечательный журналист ("кремлёвский диггер") Елена Трегубова, имевшая возможность лично изучить Путина ещё в бытность "Володи из ФСБ", комментирует "профессиональную" манеру Путина так:

"Меня искренне впечатлило, насколько Путин блестящий коммуникатор. Хотя все его профессиональные приемы общения с собеседником были довольно хрестоматийный и без труда читаемый, тем не менее исполнение было виртуозным.

Не знаю как — мимикой ли, интонацией, взглядами, — но в процессе разговора он заставил меня подсознательно чувствовать, как будто он - человек одного со мной круга и интересов. Хотя ровно никаких логических причин полагать так не было. Наоборот — все факты свидетельствовали, что он — абсолютно противоположный мне человек.

Я поняла, что он - просто гениальный "отражатель", что он как зеркало копирует собеседника, чтобы заставить тебя поверить, что он — такой же, свой. Впоследствии мне приходилось неоднократно наблюдать этот его феноменальный дар во время встреч с лидерами других государств, которых он хотел расположить к себе.

Это поражает даже на некоторых нынешних официальных фотографиях, где удачно схвачен момент - вместо, скажем, российского и американского президента там вдруг сидят и улыбаются друг другу два Буша. Или два Шредера.

На какой-то короткий миг Путин умудряется с пугающей точностью копировать мимику, прищур глаз, изгиб шеи, двойной подбородок, и даже черты лица своего визави, и буквально мимикрирует под него. Причем делает это так ловко, что его собеседник этого явно не замечает, а просто ловит кайф". ("Байки кремлёвского диггера", 2003)

Путин, разумеется, копирует Трампа не прямо (это было бы смешно), но как бы указывая на Лаврова и членов своей делегации. На лице "коммуникатора" читается какая-то шутка, а пренебрежительно-иронический жест в адрес "своих", видимо, должен подчеркнуть исключительную близость "вождей", иронизирующих над "свитой".

Отшутившись с поднятым пальцем (отработав заготовленный приём) и убедившись, что его "месседж" дошёл до адресата, Путин втянул голову в плечи и "гаденько захихикал", - несколько разрушив впечатление о "коммуникаторе".

Собственно, этот эпизод не стоил бы длинного комментария (наблюдения Трегубовой исчерпывающи). Стоит лишь добавить, что "психологическое оружие" Путина - обоюдоострое и точно характеризует самого владельца.

Всерьёз продумывать язык жестов перед встречей, до мелочей готовить мизансцены с пальцами, мимикрируя под оппонента с целью "подсознательного воздействия" - абсолютно точный знак двух вещей:

1. катастрофически-слабой переговорной позиции, уповающей на силу мелочей и психологии, а не на содержательные аргументы. А также, 2. - абсолютную, отчаянную заинтересованность слабой стороны добиться расположения сильной - с помощью сомнительных психологических игр, выдающих огромную степень желания понравиться сильному оппоненту.

Путинские игры с комбинациями пальцев - скорее, инструментарий банальной "разводки", чем атрибут серьёзной "державной" политики с опорой на реальный потенциал.

Мы имеем дело с саморазоблачительным дешёвым приёмом, отражающим слабость путинского режима, с шарлатанским "инструментарием" всей его политической философии.

Это - интеллектуальный уровень российской "элиты" в международной политике и символ абсолютной беспомощности в попытках конкурировать с Западом.

Невозможно представить себе (к примеру) Ельцина, Обаму или Рейгана, озабоченных домашними заготовками по "имитации" партнёров в важных переговорах.

Для великой державы - этот уровень "влияния" настолько же унизителен, как и бессмысленен.

Неспособность Путина оставаться самим собой и мелочное желание "обаять" оппонента дешёвой манипуляцией - лучший символ нынешней российской империи, - бессильной, лживой и мелочной, не имеющей никаких иных ресурсов кроме пресловутой "распальцовки".

Александр Хоц