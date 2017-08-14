«Как закупалась в Вильнюсе, так и продолжу» 5 14.08.2017, 15:36

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Что минчанки думают об открытии Zara в Dana Mall.

Изменилась ли жизнь минчан после открытия долгожданного магазина Zara? Citydog.by cобрали отзывы из социальных сетей:

«Майки и летние платья мне не нужны»

Началось все с Ирины Кабасакал: вечером после открытия минчанка сходила в Zara и осталась разочарована.

– На открытие Zara утром я прийти не смогла … Чтобы уважить организаторов, я решила вечером поехать и что-нибудь купить. Светопреставление из всех людей, живущих в нашем славном городе, не позволило припарковаться как все – пришлось идти пешком издалека. Трудностей я не боюсь: интересно же посмотреть, что там, как и почем. И что же я увидела? За две недели до осени я увидела летнюю коллекцию, которая уже в мае была на скидках в Стамбуле, а осенью и зимой пока не пахнет. А цены! Цены такие кусачие, что не подойти. Майки и летние платья мне не нужны, потому что скоро дожди!

Отправилась в Zara Home, потому что ценю качество домашнего атрибута, а оно там достойное. Как и во всем, всегда и везде можно найти положительное, а я нашла деревянный столик всего за 79 руб. Хороший такой столик – только ставить его негде. Ах, как жаль! Встретила всех, кого могла встретить, – без пакетов. Сказали, что в Вильнюс поедут в Zara.

«Там цены ниже плюс таксфри»

Пиарщица Татьяна Курбат, которая часто ездит в Европу отдохнуть и параллельно закупается в местных магазинах, того же мнения:

– Ну, я вообще рада, что такие бренды наконец начали приходить и к нам. Но если быть совершенно честной, то я как закупалась в Вильнюсе, так и продолжу. Там цены ниже плюс таксфри. То есть острого желания тариться в минской «Заре» не возникло совсем. И еще: то ли настроение было неподходящее, то ли цены и правда кусачие, но вернуться в «Дану» что-то не горит. Кстати, в день открытия в магазине очередей в кассы и в примерки я не заметила. А время было – полвосьмого вечера. Самый сок, как говорится. Народ ходил, смотрел, втыкал, искал бирку с ценой и... шел дальше.

Хочу еще в «Массимо Дутти» наведаться. Но, чую, если что-то и приглянется, то покупать буду в следующие выходные в ближайшей европейской столице...

Уехавшая из Минска в Монако Елена Стогова, PR-специалистка и блогер, считает, что Zara повлияет на популярность… минских дизайнеров.

– Хочу вставить свои пять копеек относительно открытия в Минске Zara и других магазинов Inditex. Споры в ленте напоминают одновременно анекдот про «мальчик, так ты не есть хотел, ты пить хотел» и басню про зелен виноград. Как-то много чести модному фастфуду.

Вижу четыре безусловных плюса:

1. Завтра половина Минска будет ходить в total Zara. Далее девушки заметят «узнаваемость» своих нарядов и захотят индивидуальности.

2. Уйдет эпоха палаточников а-ля «паркинг-зеркало», у которых когда-то, за неимением альтернатив, мы одевались с сумасшедшими наценками. Надеюсь, эти уродливые торговые центры со стеклянными боксами сравняют с землей.

3. Минчане поймут, сколько на самом деле стоит масс-маркет-обувка.

4. Верю, что после небольшого затишья будут ликовать белорусские дизайнеры. Но лишь те, которые предлагают соответствующее цене качество. Синтушники и кривошвейки уже сейчас могут идти на курсы визажистов/стилистов/SMMщиков.