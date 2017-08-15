Землю Червенского рынка отдали азербайджанским друзьям Лукашенко 9 15.08.2017, 7:44

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Что построят и чем известны придворные предприниматели из Баку?

Напротив бывшего Червенского рынка строится бизнес-центр по проекту известного архитектора Бориса Школьникова. Осваивают эту площадку влиятельные азербайджанские бизнесмены. Журналисты tut.by узнали, как будет выглядеть здание и чем известны предприниматели из Баку.

Что и когда построят напротив бывшего Червенского

В конце 2016 года на пересечении улиц Маяковского и Аранской началась стройка семиэтажного административного здания. Оно будет находиться за «Белгоспищепромом», возле реки на небольшой улице Полесской.

Проект разработала студия архитектора Бориса Школьникова. На площади в почти 7,5 тысячи квадратных метров будут офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей. Закончить работы планируют к маю 2019 года.

Изображение с сайта shkolnikov.by

Заказчик строительства — ООО «Судотехнология». В администрации Ленинского района рассказывают, что участок под застройку предоставили этой компании в 2012 году на основании инвестдоговора — то есть без аукциона. Потом «Судотехнология» решала вопросы со сносом зданий на этой территории, и в конце 2016 года строители вышли на площадку.

Изображение с сайта shkolnikov.by

За эти несколько лет у проекта поменялись инвесторы. Новыми учредителями ООО «Судотехнология» стали азербайджанские бизнесмены Исмаилов Васиф Султан оглы и Маммадов Агибат. В уставном фонде общества каждому из них принадлежит по 50%, или по 500 тысяч рублей, указано в выписке из Единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Чем известны эти два человека и какие еще белорусско-азербайджанские проекты они ведут?

Чем известны инвесторы из Азербайджана

Соучредитель «Судотехнологии» Васиф Исмаилов связан с несколькими компаниями, которые реализовали белорусско-азербайджанские проекты.

Васиф Исмаилов. Скриншот с сайта ctv.by

Например, в 2009 году Александр Лукашенко выделил без аукциона 1,3 гектара земли на пересечении улиц Филимонова и Скорины компании «Азнеман», которую контролирует Исмаилов. Это было сделано по ходатайству тогдашнего главы Минска Михаила Павлова. Изначально здесь планировали в 2014 году построить ресторанный комплекс, но в итоге в 2017-м открылся многофункциональный комплекс «Абшерон».

Комплекс «Абшерон»

Он занимает площадь в 17,7 тысячи квадратных метров. «Абшерон» разделен на административную и ресторанную часть, а также там расположен Торговый дом Азербайджана. В связи со вводом объекта Александр Лукашенко исключил его территорию из ландшафтно-рекреационной зоны.

А в 2013 году компания Исмаилова «Улугойча» построила в престижном районе Баку новое посольство Беларуси в Азербайджане.

Фото с сайта president.az

Открыли диппредставительство лично Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Исмаилов тогда также был рядом с правителями.

Васиф Исмаилов — по правую руку от Александра Лукашенко. Фото с сайта president.az

В апреле 2017 года Алиев наградил Исмаилова медалью за развитие строительного комплекса страны.

Второй соучредитель «Судотехнологии» Агибат Маммадов — тоже крупный строитель из Азербайджана. На конец 2015 года он был основным владельцем бакинской строительной компании Ganja Korpu Tikinti-2. В частности, она строила мосты и водопроводы в Азербайджане. На закладке фундамента или открытии некоторых из этих объектов присутствовал в том числе президент Ильхам Алиев.