Вячеслав Косинеров: Свободу Дмитрию Полиенко! 1 15.08.2017, 7:59

Вячеслав Косинеров

Солидарность должна быть сильнее тюремных решеток и несправедливости.

Об этом бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров написал в «Фейсбуке», комментируя переписку с находящимся за решеткой политзаключенным Дмитрием Полиенко:

«Когда несмотря на решетку и тысячи несправедливостей, твой друг все равно имеет возможность поздравить тебя. Свободу Дмитрию Полиенко!»

Напомним, что 12 октября 2016 года участник акции велосипедистов «Критическая масса» Дмитрий Полиенко был осужден на два года с отсрочкой. Суд Центрального района Минска признал его виновным в «нападении на милиционера».

7 апреля 2017 года суд Заводского района Минска отменил отсрочку наказания общественному активисту. Просто из здания суда Дмитрия Полиенко его отвезли отбывать 2-летнее наказание. Правозащитники признали Дмитрия Полиенко политзаключенным.