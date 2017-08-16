После визита министров борисовским рабочим в три раза урезали зарплату 2 16.08.2017, 12:17

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У завода «Гидроусилитель» не хватает денег, чтобы расплатиться со своими работниками.

Как сообщили ex-press.by уже несколько работников ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», размер аванса в счет зарплаты июля, который должен выплачиваться согласно Коллективному договору до 15 августа, уменьшен втрое.

Вместо обычных 120 рублей ($60) заводчане получили по 40 ($20). Новость не из разряда радостных.

Напомним, в прошлом году в соответствии указом Лукашенко предприятие, входящее в холдинг «Автокомпоненты», которое еще недавно возглавлял футбольный менеджер Анатолий Капский, получило бюджетную поддержку в размере до 11,9 млн. долларов США. Миллионы направлялись для «стабилизации финансового положения» Автогидроусилителя.

Стабилизировать, однако, не удалось. По информации государственного телевидения, на момент проведения в Борисове заседания президиума совета министров 25 июля, ОАО «Автогидроусилитель» имело задолженность по оплате электроэнергии.

Перед заседанием министры посетили «Автогидроусилитель». И как поведал журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, было дано добро на реализацию инвестиционного проекта по организации нового производства нового гидроусилителя руля грузовых автомобилей.

Деньги на проект, их нужно 34 миллиона долларов, пообещали выделить из средств инвестиционных фондов Минского облисполкома и Министерства промышленности.

А пока у завода не хватает денег, чтобы расплатиться со своими работниками.