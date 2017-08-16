Константин Боровой: Путин уже банкрот 4 16.08.2017, 14:59

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Константин Боровой

Власти РФ выполняют военный бюджет за счет социально незащищенных групп населения страны.

Российские власти сократят расходы на оборону только после проведения выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, заявил в комментарии gordonua.com российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Хотелки российских властей выполнить военный бюджет столкнулись с реальностью. Ресурсов нет, РФ уже банкрот. Уже понятно, что все это делается в кредит. Сокращать военный бюджет до выборов президента нельзя, так как технология сохранения власти осталась прежней. Она основывается на создании оборонной психологии у избирателей. То есть людей хотят напугать. Все, как во время войны с Грузией и в начале войны против Украины. Избиратель должен быть напуган до икоты, чтобы он прижался к власти и сильному лидеру в поиске защиты. Именно для этого взрываются дома, развязываются войны, организовываются "неожиданные" теракты, пугающие простого обывателя", – отметил Боровой.

По его словам, власти РФ выполняют военный бюджет за счет социально незащищенных групп населения страны.

"Военный бюджет РФ сокращается давно и выполняется в кредит. Компенсировать этот кредит нечем. Никаких серьезных завоеваний для пополнения бюджета страны не предполагается. К примеру, долг той же "Роснефти" сегодня составляет порядка $30 млрд. Поэтому сейчас тратятся деньги обычных россиян. Грубо говоря, военный бюджет выполняется за счет пенсионеров и других представителей незащищенной части российского общества. Самое главное – это то, что в 2018 году намечается приведение в соответствие военного бюджета и долгов. Но только после выборов", – подчеркнул собеседник.

Он акцентировал внимание на сокращении финансирования Москвой боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Насколько я знаю, сокращается также финансирование Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". Именно с этим связаны довольно резкие заявления оккупантов в Донецкой и Луганской областях о том, что Москва бросает "русский мир". Все высказывания о "Малороссии" или "Новороссии" – это желание привлечь внимание к этой проблеме. Практически то же самое происходит и с Чечней, которую Москва уже не в состоянии финансировать на прежнем уровне. Кредиты превышают резервы. В первую очередь это скажется на курсе рубля", – резюмировал Боровой.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин анонсировал сокращение расходов на оборону страны в 2018 году.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия занимает третье место в мире по затратам на оборону.