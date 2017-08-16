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Активисты «СтопХам» прогнали с тротуара редкий Bentley

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  • 16.08.2017, 16:17
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Для активистов «СтопХам» неважно, какой именно марки автомобиль припарковался на тротуаре.

Наклейку получит и Lada, и Bentley. Но перед тем, как размещать на лобовое стекло стикер, молодые люди пытаются поговорить с водителем и уговорить его покинуть место нарушения. Порой дискуссия дает свои плоды, пишет onliner.by.

Во время одного из последних рейдов «стопхамовцы» заметили дорогой Bentley Arnage, заезжающий на тротуар в самом центре Москвы. Пожилой мужчина, находившийся за рулем седана, общался с активистами в позитивном ключе, но так и не договорился на исключение. В итоге машину пришлось убирать. В ролик попал довольно редкий экземпляр Bentley Arnage Limousine 2005 модельного года. Машина в таком виде вышла в свет тиражом всего 20 экземпляров. Каждый стоил порядка 350 тысяч долларов. Под капотом — 6,75-литровый V8 мощностью 460 л. с.

Еще одним интересным героем выпуска стал водитель Mercedes-Maybach S-Class. Он пытался что-то показать активистам пальцем в небе. А водитель «федерального» Mercedes W221 был вынужден включить синий маячок, чтобы стоять с нарушением. В общем, обошлось без драк.


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