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15-летний игрок «Минска» забил «ножницами» ровесникам из московского «Динамо»

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  • 16.08.2017, 21:25
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Гол-красавец забил Олег Плюта на турнире памяти легендарного футболиста Юрия Курненина.

6 августа в Минске завершился детско-юношеский турнир памяти легендарного футболиста Юрия Курненина.

В нем приняли участие четыре российские команды и две белорусские – «Минск» и столичное «Динамо». Выступили наши соотечественники неудачно, расположившись на последних местах, пишет «Трибуна».

Однако турнир запомнится не результатом, а голом 15-летнего футболиста «Минска» Олега Плюта в ворота сверстников из московского «Динамо». Белорус находился спиной к воротам, принял мяч грудью и точно пробил через себя.


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