Саакашвили назвал дату своего возвращения в Украину 8 16.08.2017, 20:54

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Михаил Саакашвили

Фото: AP

Бывший глава Одесской области собирается вернуться в Украину через таможенный пункт «Краковец».

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт "Краковец". Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook, передает gordonua.com.

Экс-президент Грузии подчеркнул, что вернется в Украину легально и силовикам не

надо усиленно досматривать транспорт, чтобы он не смог проехать в страну тайно.

"Я не собираюсь в багажнике ехать", – рассказал он.

Саакашвили добавил, что в Украине он будет защищать свои права в суде, и отметил, что почти все его вещи находятся в Киеве.

"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше", – добавил он.

26 июля, когда Саакашвили находился в США, Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

1 августа Саакашвили заявил, что надеется на порядочность украинских граждан, которые не допустят его экстрадиции в Грузию, если он вернется в Украину. По словам политика, он готов отстаивать свое украинское гражданство в суде и не будет просить убежища в США в связи с потерей украинского гражданства.

7 августа Саакашвили заявил, что при вылете из США и прибытии в Польшу у него не возникло проблем с использованием украинского паспорта.

В Польше в интервью "Радио Свобода" Саакашвили анонсировал поездку с семьей "в одну из европейских стран", после чего намеревался отправиться в Брюссель и "несколько других европейских стран" для встреч с их лидерами.

8 августа Саакашвили выехал из Польши и прибыл в Литву.