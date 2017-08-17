Активисты профсоюза РЭП готовят акции по всей Беларуси 1 17.08.2017, 10:43

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Профсоюзные активисты обратились в местные исполкомы за разрешениями на пикеты.

Цель – выразить протест против вмешательства властей во внутренние дела независимого профсоюза РЭП и репрессивных действий против профсоюзных лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Заявления на проведение пикетов поданы в 15 городах по всей Беларуси, пишет praca-by.info.

Алексей Евгенов – лидер Могилевского областного представительства РЭП

– Мы ожидаем, что местные исполнительные власти внимательно отнесутся к нашим обращениям, – рассказал пресс-секретарь профсоюза Николай Герасименко. – Мы надеемся получить положительные ответы на наши заявления на пикеты. Ответы должны прийти в начале следующей недели.

Зинаида Михнюк – лидер Брестского областного представительства РЭП

Активисты и просто неравнодушные люди продолжают поддерживать профсоюз РЭП, который работает в штатном режиме. На данный момент известно, что главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик находится в СИЗО №1, Геннадий Федынич находится в статусе подозреваемого по уголовному делу.

Напомним, что 2 августа офис профсоюза подвергся обыску, в результате которого изъяты все жесткие диски компьютеров, арестован офис профсоюза РЭП, личное имущество Геннадия Федынича и Игоря Комликa. Против Федынича и Комлика возбуждено уголовное дело за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупных размерах». Игорь Комлик со 2 августа по настоящее время находится в тюрьме.