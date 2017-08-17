Конрад Павлик: Каждую вторую Карту поляка выдают в Беларуси 2 17.08.2017, 11:12

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Конрад Павлик

Фото: PAP

Около 100 тысяч Карт поляка, половину из выданных по всему миру, получили граждане Беларуси.

Об этом «Еврорадио» сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

«Мы не должны создавать мифов вокруг Карты поляка. Для Польши Карта поляка ― прежде всего моральная компенсация для бывших граждан Польши, для тех людей, которые чувствовали себя поляками, у которых в советские времена была сложная жизнь из-за того, что они признавали себя поляками, открыто говорили о своих корнях. Поэтому для нас Карта поляка ― своеобразная моральная компенсация этим людям. Но должен сказать, что большинство не пользуется Картой поляка, держит ее как символ на полочке в кухне.

Большинство людей пользуется Картой поляка для того, чтобы получить бесплатную польскую визу, или молодежь, чтобы поступить в польские вузы. Мы выдали около ста тысяч карт поляка белорусам, это примерно половина карт, которые мы выдали по всему миру. Но, по нашей информации, несмотря на это, из Беларуси в Польшу уехало лишь около тысячи человек», - рассказал Конрад Павлик.