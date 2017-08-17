Живые камни и лечебные деревья: Топ-5 сакральных мест Беларуси 2 17.08.2017, 15:45

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Куда белорусы едут за решением всех проблем.

Белорусам удается сочетать христианские и языческие традиции.

Издание kp.by составило ТОП-5 мест, о которых рассказывают чудеса.

1. Голубая криница

Славгородский район, Могилевская область

На Медовый спас 14 августа к Голубой кринице съезжаются десятки тысяч паломников из Беларуси, России, Украины. Люди верят, что именно в этот день вода в роднике под Славгородом становится целебной.

Чтобы родниковая вода подействовала, нужно пройти источник вброд. Это непростая задача, учитывая, что родник холодный - вода в нем даже летом не прогревается выше 8 градусов. Но чего не сделаешь ради исцеления! Для усиления эффекта некоторые даже окунаются, но четкой инструкции по этому поводу нет. Одни говорят, что достаточно нырнуть 3 раза, другие - что окунуться надо 7 и даже 40 раз.

На Медовый Спас родник больше похож на аквапарк - каждый старается побывать в воде, чтобы быть здоровым.

Фото: СЕРГЕЙ ГАПОН

На Медовый Спас родник больше похож на аквапарк - каждый старается побывать в воде, чтобы быть здоровым.

Голубая криница еще и памятник природы. Она берет начало на глубине 100 - 200 метров. Вода проходит через слой мела и благодаря ему очищается. Это подтверждают ученые: говорят, ключевую воду можно пить. Паломники понимают это буквально: чудодейственную воду набирают в канистры и бутылки прямо там же, где купаются.

А неподалеку от родника стоит валун - он тоже стал объектом поклонения. Люди прислоняются к камню и просят его забрать все болезни. Хотя местные говорят, что он появился здесь только тогда, когда место стало популярным, и никакой магической силы у валуна нет.

2. Туровский крест

Г. Туров, Житковичский район, Гомельская область

Каменные туровские кресты - еще одна святыня и чудо Беларуси. Им поклоняются и несут дары паломники из разных стран. Говорят, что кресты обладают сильной энергетикой и помогают вылечиться даже от тяжелых болезней. Многие вообще верят, что они живые.

Говорят, крест растет и вширь, и ввысь.

Фото: СЕРГЕЙ ГАПОН

По преданию, в X веке кресты приплыли в Туров из Киева против течения. Их почитали как святыню. Советские власти приказали их утопить, но они вновь всплыли в разных местах - против течения, как и в древности. Местные их спрятали, а когда богоборческие времена закончились, на месте появления крестов построили храмы.

Самый почитаемый крест находится на Борисоглебском кладбище в Турове. Считается, что он растет и ввысь, и вширь. Когда его заметили впервые, он был почти полностью под землей, а сейчас возвышается почти на 30 см.

Туровские кресты - одна из самых почитаемых святынь Беларуси.

Фото: СЕРГЕЙ ГАПОН

У креста молятся об упокоении умерших, просят здоровья и исцеления от болезней. Особых ритуалов около камня не проводят. Верующие просто прикладываются к нему головой, руками или губами. Правда, говорят, что от плохих людей крест прячется. Те, кто идут с мыслью посмеяться над святыней, оскорбить ее неверием, крест на кладбище найти не смогут.

3. Сосна, у которой явилась Богородица

Урочище Избийский Бор вблизи деревни Будча, Ганцевичский район, Брестская область

Ленточки на засохшую сосну в Избийском бору повязывают в знак благодарности Богородице за ее помощь. Фото: nashkraj.by.

Единичные паломники приезжают сюда каждые выходные, но особенно многолюдно здесь на праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. По преданию, в XVIII веке Божия Матерь явилась крестьянину из деревни рядом с урочищем. Она сказала, что будет помогать всем, кто придет к месту, на которое она укажет.

Теперь к сосне, у которой крестьянин видел Богородицу, верующие идут на коленях. Она ничем не примечательна: обычное дерево, о котором ходят легенды. Тем не менее люди повязывают на него ленточки - в благодарность за помощь. Истории о чудесных исцелениях передают из уст в уста. Говорят, это место лечит от душевных болезней, а молитва у сосны помогает нормализовать давление, избавиться от головных болей. Кстати, в Избийском бору, вдали от города и шумных магистралей, умиротворение снисходит даже на неверующих.

4. Камни-следовики

Таких камней по всей Беларуси довольно много. Это валуны с отпечатками рук или ног. Люди верят, что это - следы Иисуса Христа, Богородицы и святого Николая.

Есть поверье, что когда-то камни были мягкими, и по ним можно было ходить, как по земле - тогда-то святые и оставили на них свои следы. Есть и другая трактовка: говорят, Божия Матерь ходит по земле и тайно помогает людям - отсюда и отпечатки.

В Беларуси известно несколько десятков валунов со следами. В них люди вкладывают ноги и руки, а дождевую воду из углублений считают целебной. Ею умываются, ее пьют. Главное - не перепутать божественный след со следом от чертового копыта!

Люди верят, что этот след на камне в деревне Бобры оставила Богородица. Фото: mytravel.by.

Такой есть в деревне Сенежицы Новогрудского района. На камне рядом с отпечатком стопы Богородицы есть след черта. Отпечаток Божией Матери нужно целовать, а в чертов - плевать. Так можно отвадить от себя все плохое и заручиться божественной поддержкой.

Один из самых знаменитых следовиков хранится в Жировичах. По преданию, Богородица была здесь в XVI веке. Она сидела на камне и оставила отпечаток ладони правой руки. В это опасно не верить. По легенде, у мужчина, который усомнился в явлении Божией Матери и вложил в ее след свою руку, усохли ладони, и этот недуг вылечился только после пешего паломничества в Жировичи.

Еще один валун со следом стопы Божией Матери находится в деревне Бобры Лидского района Гродненской области. Он стоит в церковном дворе, и ему люди молятся так же серьезно, как иконам в храме.

5. Лечебные деревья

Лечебными в народе считаются деревья с отверстиями в стволе или между корнями. Считается, если пройти или пролезть в дупло, то дерево заберет все плохое.

Таких деревьев много по всей Беларуси. О них почти всегда могут рассказать местные жители - они-то знают, куда нести свои болезни.

Особенно в народе почитаются дубы - больше всего те, в которые ударила молния. Есть поверье, что к такому дубу нужно прислониться спиной - тогда не будет болеть поясница.

В лесу между деревнями Слобода, Мотыкалы и Новоселки в Минской области, на границе Березинского и Крупского районов, есть дуб с дуплом. В него нужно пролезть, чтобы выздороветь.

Лечебная сосна в Крупском районе помогает справиться со своими хворями и старым, и молодым.

А неподалеку от этого места есть и особо почитаемая местными сосна. Она растет в лесу около деревни Старые Гумны Крупского района. Около нее нужно произвести целый обряд! Нужно раздеться догола и пролезть через отверстие в стволе три раза. Тогда можно избавиться от многих болезней, в том числе от бесплодия. (подробнее)

Особого почтения может добиться даже свежеспиленное дерево. Например, в деревне на Витебщине на улице Церковной недавно спилили дерево, и на стволе проступили очертания то ли ангела, то ли Богородицы, то ли святого с нимбом. Местные расценили это как божественный знак и несут к пню цветы.