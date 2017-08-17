Живые камни и лечебные деревья: Топ-5 сакральных мест Беларуси

Живые камни и лечебные деревья: Топ-5 сакральных мест Беларуси2
- 17.08.2017, 15:45
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Куда белорусы едут за решением всех проблем.
Белорусам удается сочетать христианские и языческие традиции.
Издание kp.by составило ТОП-5 мест, о которых рассказывают чудеса.
1. Голубая криница
Славгородский район, Могилевская область
На Медовый спас 14 августа к Голубой кринице съезжаются десятки тысяч паломников из Беларуси, России, Украины. Люди верят, что именно в этот день вода в роднике под Славгородом становится целебной.
Чтобы родниковая вода подействовала, нужно пройти источник вброд. Это непростая задача, учитывая, что родник холодный - вода в нем даже летом не прогревается выше 8 градусов. Но чего не сделаешь ради исцеления! Для усиления эффекта некоторые даже окунаются, но четкой инструкции по этому поводу нет. Одни говорят, что достаточно нырнуть 3 раза, другие - что окунуться надо 7 и даже 40 раз.
На Медовый Спас родник больше похож на аквапарк - каждый старается побывать в воде, чтобы быть здоровым.
Голубая криница еще и памятник природы. Она берет начало на глубине 100 - 200 метров. Вода проходит через слой мела и благодаря ему очищается. Это подтверждают ученые: говорят, ключевую воду можно пить. Паломники понимают это буквально: чудодейственную воду набирают в канистры и бутылки прямо там же, где купаются.
А неподалеку от родника стоит валун - он тоже стал объектом поклонения. Люди прислоняются к камню и просят его забрать все болезни. Хотя местные говорят, что он появился здесь только тогда, когда место стало популярным, и никакой магической силы у валуна нет.
2. Туровский крест
Г. Туров, Житковичский район, Гомельская область
Каменные туровские кресты - еще одна святыня и чудо Беларуси. Им поклоняются и несут дары паломники из разных стран. Говорят, что кресты обладают сильной энергетикой и помогают вылечиться даже от тяжелых болезней. Многие вообще верят, что они живые.
По преданию, в X веке кресты приплыли в Туров из Киева против течения. Их почитали как святыню. Советские власти приказали их утопить, но они вновь всплыли в разных местах - против течения, как и в древности. Местные их спрятали, а когда богоборческие времена закончились, на месте появления крестов построили храмы.
Самый почитаемый крест находится на Борисоглебском кладбище в Турове. Считается, что он растет и ввысь, и вширь. Когда его заметили впервые, он был почти полностью под землей, а сейчас возвышается почти на 30 см.
У креста молятся об упокоении умерших, просят здоровья и исцеления от болезней. Особых ритуалов около камня не проводят. Верующие просто прикладываются к нему головой, руками или губами. Правда, говорят, что от плохих людей крест прячется. Те, кто идут с мыслью посмеяться над святыней, оскорбить ее неверием, крест на кладбище найти не смогут.
3. Сосна, у которой явилась Богородица
Урочище Избийский Бор вблизи деревни Будча, Ганцевичский район, Брестская область
Единичные паломники приезжают сюда каждые выходные, но особенно многолюдно здесь на праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. По преданию, в XVIII веке Божия Матерь явилась крестьянину из деревни рядом с урочищем. Она сказала, что будет помогать всем, кто придет к месту, на которое она укажет.
Теперь к сосне, у которой крестьянин видел Богородицу, верующие идут на коленях. Она ничем не примечательна: обычное дерево, о котором ходят легенды. Тем не менее люди повязывают на него ленточки - в благодарность за помощь. Истории о чудесных исцелениях передают из уст в уста. Говорят, это место лечит от душевных болезней, а молитва у сосны помогает нормализовать давление, избавиться от головных болей. Кстати, в Избийском бору, вдали от города и шумных магистралей, умиротворение снисходит даже на неверующих.
4. Камни-следовики
Таких камней по всей Беларуси довольно много. Это валуны с отпечатками рук или ног. Люди верят, что это - следы Иисуса Христа, Богородицы и святого Николая.
Есть поверье, что когда-то камни были мягкими, и по ним можно было ходить, как по земле - тогда-то святые и оставили на них свои следы. Есть и другая трактовка: говорят, Божия Матерь ходит по земле и тайно помогает людям - отсюда и отпечатки.
В Беларуси известно несколько десятков валунов со следами. В них люди вкладывают ноги и руки, а дождевую воду из углублений считают целебной. Ею умываются, ее пьют. Главное - не перепутать божественный след со следом от чертового копыта!
Такой есть в деревне Сенежицы Новогрудского района. На камне рядом с отпечатком стопы Богородицы есть след черта. Отпечаток Божией Матери нужно целовать, а в чертов - плевать. Так можно отвадить от себя все плохое и заручиться божественной поддержкой.
Один из самых знаменитых следовиков хранится в Жировичах. По преданию, Богородица была здесь в XVI веке. Она сидела на камне и оставила отпечаток ладони правой руки. В это опасно не верить. По легенде, у мужчина, который усомнился в явлении Божией Матери и вложил в ее след свою руку, усохли ладони, и этот недуг вылечился только после пешего паломничества в Жировичи.
Еще один валун со следом стопы Божией Матери находится в деревне Бобры Лидского района Гродненской области. Он стоит в церковном дворе, и ему люди молятся так же серьезно, как иконам в храме.
5. Лечебные деревья
Лечебными в народе считаются деревья с отверстиями в стволе или между корнями. Считается, если пройти или пролезть в дупло, то дерево заберет все плохое.
Таких деревьев много по всей Беларуси. О них почти всегда могут рассказать местные жители - они-то знают, куда нести свои болезни.
Особенно в народе почитаются дубы - больше всего те, в которые ударила молния. Есть поверье, что к такому дубу нужно прислониться спиной - тогда не будет болеть поясница.
В лесу между деревнями Слобода, Мотыкалы и Новоселки в Минской области, на границе Березинского и Крупского районов, есть дуб с дуплом. В него нужно пролезть, чтобы выздороветь.
А неподалеку от этого места есть и особо почитаемая местными сосна. Она растет в лесу около деревни Старые Гумны Крупского района. Около нее нужно произвести целый обряд! Нужно раздеться догола и пролезть через отверстие в стволе три раза. Тогда можно избавиться от многих болезней, в том числе от бесплодия. (подробнее)
Особого почтения может добиться даже свежеспиленное дерево. Например, в деревне на Витебщине на улице Церковной недавно спилили дерево, и на стволе проступили очертания то ли ангела, то ли Богородицы, то ли святого с нимбом. Местные расценили это как божественный знак и несут к пню цветы.