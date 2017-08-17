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В Беларуси из-за жука-короеда вырубят больше 12 тысяч гектаров леса

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  • 17.08.2017, 22:32
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В Брестской, Гомельской, а также частично Минской и Могилевской областях в лесах нашествие жука-короеда.

Заражено около 12,4 тысяч гектаров леса, передает БелТА сообщение пресс-службы Министерства лесхоза. Повсеместно в лесах этих белорусских регионов – короедное усыхание сосны, которые ликвидируется только вырубкой и не имеет каких-либо химических средств борьбы.

Для спасения остатков леса – оперативной сануборке и вырубке зараженного сосняка, лесники из Витебской, Гродненской и Могилевской областей отправлены в пораженные леса на лесозаготовку. Введен запрет на плановые лесозаготовки.


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