В Беларуси из-за жука-короеда вырубят больше 12 тысяч гектаров леса 10 17.08.2017, 22:32

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В Брестской, Гомельской, а также частично Минской и Могилевской областях в лесах нашествие жука-короеда.

Заражено около 12,4 тысяч гектаров леса, передает БелТА сообщение пресс-службы Министерства лесхоза. Повсеместно в лесах этих белорусских регионов – короедное усыхание сосны, которые ликвидируется только вырубкой и не имеет каких-либо химических средств борьбы.

Для спасения остатков леса – оперативной сануборке и вырубке зараженного сосняка, лесники из Витебской, Гродненской и Могилевской областей отправлены в пораженные леса на лесозаготовку. Введен запрет на плановые лесозаготовки.