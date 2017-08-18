закрыть
18 августа 2017, Friday, 11:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США и Япония укрепляют совместную оборону

  • 18.08.2017, 8:26

Главы военных и дипломатических ведомств двух стран провели переговоры.

Угроза со стороны Северной Кореи заставила США и Японию заявить о расширении военного сотрудничества, сообщает «Голос Америки».

«В связи с возникшей серьезной ситуацией мы ускорим реализацию планов военного сотрудничества между США и Японией, а также усилим американское военное присутствие в Японии и на острове Гуам», - заявил в четверг министр обороны Джеймс Мэттис.

На этой неделе северокорейские СМИ сообщили о том, что лидер страны Ким Чен Ын «временно» отказался от реализации плана по запуску баллистических ракет в район острова Гуам.

Тем не менее, угроза со стороны Пхеньяна стала главной темой переговоров, которые провели в Вашингтоне глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, Джеймс Мэттис и их японские коллеги.

В заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США, говорится, что Соединенные Штаты намерены «разместить на территории Японии самые современные системы (вооружений)», а официальный Токио, в свою очередь, обязался «расширить свои оборонительные возможности».

По словам министра иностранных дел Таро Коно, Япония в ближайшее время собирается израсходовать 500 миллионов долларов на «укрепление безопасности судоходства в Восточной Азии», а также пересмотреть некоторые аспекты своей оборонительной доктрины с учетом новой угрозы со стороны Северной Кореи.

Представители США и Южной Кореи подтвердили, что уже в следующий понедельник в регионе пройдут совместные учения военных двух стран.


Мнение

Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?