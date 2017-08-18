США и Япония укрепляют совместную оборону 18.08.2017, 8:26

Главы военных и дипломатических ведомств двух стран провели переговоры.

Угроза со стороны Северной Кореи заставила США и Японию заявить о расширении военного сотрудничества, сообщает «Голос Америки».

«В связи с возникшей серьезной ситуацией мы ускорим реализацию планов военного сотрудничества между США и Японией, а также усилим американское военное присутствие в Японии и на острове Гуам», - заявил в четверг министр обороны Джеймс Мэттис.

На этой неделе северокорейские СМИ сообщили о том, что лидер страны Ким Чен Ын «временно» отказался от реализации плана по запуску баллистических ракет в район острова Гуам.

Тем не менее, угроза со стороны Пхеньяна стала главной темой переговоров, которые провели в Вашингтоне глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, Джеймс Мэттис и их японские коллеги.

В заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США, говорится, что Соединенные Штаты намерены «разместить на территории Японии самые современные системы (вооружений)», а официальный Токио, в свою очередь, обязался «расширить свои оборонительные возможности».

По словам министра иностранных дел Таро Коно, Япония в ближайшее время собирается израсходовать 500 миллионов долларов на «укрепление безопасности судоходства в Восточной Азии», а также пересмотреть некоторые аспекты своей оборонительной доктрины с учетом новой угрозы со стороны Северной Кореи.

Представители США и Южной Кореи подтвердили, что уже в следующий понедельник в регионе пройдут совместные учения военных двух стран.