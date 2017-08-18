СБУ: Задержаны два агента российских спецслужб с необычным заданием 3 18.08.2017, 8:38

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Василий Грицак

Фото: UNIAN

Завербованные ФСБ украинцы должны были под видом строителей выехать в Москву.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и других городах России с помощью украинских граждан, бывших бойцов АТО. Об этом руководитель украинской разведки заявил в четверг, 17 августа, в ходе брифинга, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте СБУ.

Грицак рассказал, что СБУ задержала двух граждан Украины — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая — по подозрению в госизмене (ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), в работе на российские спецслужбы и в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст. 263 УК Украины). В настоящее время они дают показания следователям.

«Главная новинка российских спецслужб — это использование втемную бывших участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру — Федеральный информационный центр — готовили очередную провокацию против нашего государства», — приводит слова Грицака УНИАН.

По его словам, Мастикашева и Каратай предложили трем жителям Днепропетровской области, бывшим участникам проводимой Киевом на юго-востоке страны АТО Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение».

«Ведь именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве», — подчеркнул глава СБУ.

Из заявления пресс-службы СБУ следует, что аренда квартиры в Москве была оформлена на одного из украинцев. Одного из бывших участников АТО «агент ФСБ» привозил в метро к площади Трех вокзалов и аэропорту Домодедово. Посещение этих объектов фиксировалось на камеру, а после каждого перемещения агент звонил на номер украинского мобильного оператора «для отчета».

«Вы понимаете, что таким образом российские спецслужбы фиксировали пребывание бывших бойцов АТО на инфраструктурных объектах. В дальнейшем это было бы использовано в качестве доказательства подготовки и совершения терактов в Москве украинской властью», — сказал Грицак.

Также СБУ указывает, что при выезде в Россию украинцам выдали чемоданы для того, чтобы они сложили в них свои личные вещи, однако уже по приезде в Москву они обнаружили в чемоданах двойное дно, в котором было спрятано «военное снаряжение». Также в папке, которую перевозил один из мужчин, были найдены инструкции от «российских кураторов».

После этого трое украинцев «через московских знакомых окольными путями» вернулись на родину.

Дарья Мастикашева — гражданка Украины, но при этом имеет вид на жительство в России. Она является гражданской женой Сергея Соколова, бывшего начальника охраны Бориса Березовского. Как рассказал РБК Соколов, 14 августа его жена поехала для получения паспорта в город Каменское (бывший Днепродзержинск). Позже по телефону она сказала мужу, что идет устраивать ребенка в школу и пройдет с ним медкомиссиию. После этого она отвезла ребенка и сказала матери, что отлучилась поставить машину на стоянку.

«А затем она пропала. Мать ей не дозвонилась, я ей тоже не могу дозвониться, телефон отключен, — рассказал Соколов РБК. — Мы волнуемся и в это время матери звонит знакомый, и говорит, что к Даше подскочили люди в масках с автоматами, избили и увезли ее. Поначалу нам в СБУ Днепродзержинска ничего не говорили. И только сегодня, на третий день похищения ее сфотографировала мама, когда Дашу вывели из камеры следственного управления СБУ по Днепру и повезли в больницу».

По словам Соколова, в спецслужбе рассказали адвокату Дарьи, что «какие-то люди в масках ее похитили и привезли к СБУ», и затем у нее в машине обнаружили взрывчатку для диверсии по заданию России. «Они продолжают ее избивать, чтобы она дала чистосердечные признания. Только сегодня ей предъявили обвинения по ст. 111 УК Украины «Госизмена» и пустили адвоката», — рассказал супруг обвиняемой.

Мастикашева — глава российского общественного движения «Золотая Лига», пропагандирующего спорт и здоровый образ жизни. Ее супруг в 1990-е годы возглавлял агентство «Атолл» и занимался охраной бизнесмена Бориса Березовского. Позже агентство переименовали в Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в котором работают отставные силовики. Соколов связывает обвинения в адрес жены с расследованием своего центра о сотрудничестве Днепропетровской ОПГ и СБУ по созданию нелегальных баз для засылки диверсантов в Россию.