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Александр Мешков: В национальных турнирах и в Лиге чемпионов выступят две разные брестские команды

  • 18.08.2017, 20:53
Александр Мешков
фото: ГК БГК имени Мешкова

В чемпионате Беларуси по гандболу не будет того БГК, который знают в Европе.

Александр Мешков, председатель попечительского совета брестского гандбольного клуба имени Анатолия Мешкова, в первый день стартовавшего в Бресте «Кубка Белгазпромбанка» провел встречу с журналистами, в ходе которой рассказал о специфике предстоящего сезона, передает «Прессбол».

- Цели и задачи на сезон не меняются, несмотря на то что нам предстоит провести в нем около семидесяти официальных матчей. У нас снова на повестке дня Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Беларуси, СЕХА-Газпром-лига. Везде перед командой стоят максимальные задачи. Настрой оптимистический. На домашнем турнире мы представим в игре новичков, которых уже презентовали публике дистанционно.

Слежу за развитием гандбола в стране и за реакцией на наше предстоящее участие в чемпионате Беларуси на общих правах. Читаю о радости тренеров клубов из Гомеля и Гродно по поводу того, что их публика увидит БГК. Вынужден их слегка огорчить. В национальных турнирах и в Лиге чемпионов выступят две разные брестские команды. В чемпионате не будет того БГК, который знают в Европе. И причиной тому прежде всего надуманные регламентные ограничения.

В распоряжении тренерского штаба 28 гандболистов плюс молодежь из БГК-2. Осталось грамотно распределить эти силы по всем турнирам.


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