Вузы превращаются в «казармы» 13 19.08.2017, 8:43

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Поступить в университет в Беларуси станет сложнее.

Сколько стране нужно учителей, журналистов, инженеров, да любых других специалистов, нуждающихся в высшем образовании, – решать будут чиновники из министерств труда и экономики. В интервью телеканалу «Беларусь-1» вице-премьер Василий Жарко отметил, что уже в этом году на 7% уменьшилось количество студентов в отечественных вузах.

Жарко подчеркнул, что высшее образование должно быть доступно для подготовленной молодежи, а набор в профессионально-технические училища и средние специальные учреждения образования должны расти.

«Уровень среднего специального образования как раз обеспечивает уровень честного выполнения тех или иных уровней деятельности. Сравнивать это нельзя. Такое переключение с высшего на среднее специальное образование должно быть чем-то обосновано. Я пока такого не вижу», – заявила в интервью «Белсату» кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич.

С тем, что рынок труда и экономика государства должны влиять на учебные услуги, специалист отчасти согласна. Другое дело, насколько сильное влияние и какие задачи будет ставить перед собой такое образование?

«Оно должно быть ориентированным на действительно образованных людей, которые в будущем могут начать перемены и реформы в этой стране. К сожалению, правительство вообще таких задач не ставит и в рамках плановой экономики пытается впихнуть вот эту высшее образование», – добавляет Мацкевич.

По словам кандидата физико-математических наук и политика, который в свое время был доцентом в Гродненском университете имени Янка Купалы, Александра Милинкевича, белорусское высшее образование, кроме слишком обременительна количества студентов, имеет уйму других проблем.

«Спросим преподавателя из университета даже – ему, чтобы поехать на какую-то конференцию почему надо спрашивать разрешения на самых высоких уровнях – могу ли я поехать отчет сделать? Нет стажировок – мы якобы приступили к Болонскому процессу, а на самом деле ничего не сделали – нет демократии в вузах. Там просто сплошная казарма», – возмущается Милинкевич.

И пока это не изменится, никакие министерские планы ситуацию с высшим образованием не исправят.