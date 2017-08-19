Александра Герасименя вышла замуж 8 19.08.2017, 9:49

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Свадебная церемония прошла под Столбцами.

Пловчиха Александра Герасименя вышла замуж. Ее избранником стал коллега, Евгений Цуркин. Пора уже достаточно давно встречалась.

Фото свадьбы, которая прошла на агроусадьбе «Панскі маёнтак Сула» в Столбцовском районе, появились вчера в инстаграме их друзей.

Александра Герасименя - двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовая призёрка Олимпийских игр 2016 года (50 метров вольным стилем), обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы как на «длинной воде» (бассейн 50 м), так и на «короткой» (бассейн 25 м).