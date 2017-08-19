Россия - страна «если бы» 4 Роман Цимбалюк

19.08.2017, 10:26

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Российская пропаганда уже много лет лепит из президента образ мачо.

Путин в кабине истребителя, Путин достает амфоры со дня моря, Путин летает со стерхами.

Еще голый торс и пойманная щука. Один из главных пунктов образа – краткие и запоминающие фразы, обильное использование поговорок и пословиц.

В далеком июне 2006 года еще "молодой" президент РФ на вопрос о возможности санкций против Ирана заметил, что "если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой". Блеск эрудиции – и россияне стали еще больше гордиться своим президентом-идолом. Тогда же, размышляя о разнице между дедушкой и бабушкой, Путин подчеркнул, что "политика не терпит сослагательного наклонения".

Спустя годы это сослагательное наклонение стало основой российской внешней политики, основой обеления российских преступлений против украинцев. Вторжение в Украину, оккупация Крыма и Донбасса оправдывалось формулировкой "если бы". Ее упоминают так часто, что за время войны с Украиной для россиян создали альтернативную реальность, где предположение давно стало для них реальностью. Создают эту выдуманную картинку мира российские руководители и их подмастерья – солдаты современной пропаганды.

Корреспондент "Первого" российского канала в Ростовской области, когда ее спросили, зачем она выдумала историю про "распятого славянского мальчика" не растерялась, а объяснила все вполне "логично". Никто не скрывает, что этот сюжет - целенаправленная ложь и раздувание ненависти к Украине, но чтобы оправдать себя используется удобная формула "мальчик мог бы быть".

Президент РФ объясняет, что Крым был оккупирован, так как там могли бы появиться солдаты и базы НАТО. Ему вторят хором и по отдельности многочисленные эксперты, режиссеры, певцы и писатели. Говорят об этом так часто и много, чтобы создать ощущения страха и ужаса.

РосТВ время от времени предупреждает: чтобы танковые колонны альянса не испортили брусчатку на Красной площади, нужно быть готовым превратить Америку в радиоактивный пепел. Российский пропагандистский канал Russia Today вслед за главой РФ выдумывает сюжеты об ужасном будущем, которое должно было ждать Крым, если бы Путин не принял решения об аннексии украинского полуострова. В выдуманной реальности примеряют устроенную Россией бойню за Донбасс к Крыму. Но почему-то забывают сказать, что действующие лица российского вторжения в Крым и Донбасс – одни и те же.

Даже сейчас, спустя три года беспрерывного кровопролития, глава МИД РФ Лавров до сих пор рассуждает, "что ждало бы" русскоязычных в Крыму и на Востоке Украины, и продолжает пугать россиян демонами "Правого сектора", которые могли бы "захватить" полуостров. Правда, при этом немного "облажавшись" в размышлениях на тему будущего Донбасса, Лавров признает, что "новыми бомбежками и обстрелами мы эту проблему не решим, а загоним ее окончательно вглубь".

И вот здесь наступает реальность. Если проблема не решается "новыми бомбежками", значит, были старые. Значит, нет никакого сепаратизма, а есть российское вторжение и коллаборационизм. Факт остаётся фактом.

Русскоязычных людей много, они живут в США, Германии, Чехии, Казахстане, Республике Беларусь и, конечно же в Украине. Но страдают и погибают они только там, где их пытается "защищать" российское государство.

Роман Цимбалюк, "Обозреватель"