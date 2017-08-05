По щучьему велению: как Путин устроил рыбалку в Туве 26 5.08.2017, 8:20

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Фото: Алексей Никольский

Телеканалы «Звезда» и НТВ опубликовали видеозаписи с кадрами погони президента России за щукой в Туве.

Как уточнял прежде официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, для того, чтобы поймать рыбу, политику понадобилось два часа.

На видео «Звезды» демонстрируется, как Путин готовится к подводной охоте, а затем — ныряет в воду. Далее на кадрах — снимки с камеры Go Pro, которая была установлена у Путина на голове. Заметен, в частности, момент, как политик, подстрелив щуку, подплывает к ней и берет в руки. На записи НТВ, в свою очередь, запечатлен сам момент поимки рыбы — президент, выстрелив в щуку из ружья для подводной охоты, подплывает к рыбе, чтобы взять ее, передает РБК.

«Гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — рассказывал представитель главы России, уточняя, что нырял Путин в гидрокостюме с маской и трубкой, а также с камерой Go Pro.

Прежде, в августе, Песков сообщал об «удачной» рыбалке Путина в Южной Сибири. Там политик, по данным Кремля, смог поймать рыбу, подробностей случившегося в пресс-службе не уточняли. В настоящий же момент глава России, как пояснил пресс-секретарь президента, находится в Бурятии. Свой визит в регион он, по словам Пескова, начал с посещения Байкала, где выпустил в озеро мальков омуля.

После этого, по данным Кремля, 5 августа, Путин отправится в Киров. Там он, как пояснил его пресс-секретарь, проведет заседание совета по развитию местного самоуправления, а также обсудит проект «Бережливая поликлиника».