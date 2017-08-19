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Фотофакт: В Гродно легковушка врезалась в колонну танков

  • 19.08.2017, 18:51
Фото: hrodna.life

Танки направлялись в сторону Лососно.

Около 23.20 в пятницу, 18 августа, на улице Советских пограничников в Гродно легковая машина врезалась в колонну танков, которая направлялась в сторону Лососно. По предварительной версии, виновник — водитель автомобиля, который проигнорировал военных регулировщиков, сообщает hrodna.life.

Фото: hrodna.life

По сообщениям очевидцев, легковой автомобиль сильно поврежден и восстановлению не подлежит. Сам водитель, а также пассажиры машины не пострадали.

Сотрудники ГАИ пока не комментируют инцидент.

Фото: hrodna.life

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